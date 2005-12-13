اولين كنفرانس خبري سخنگوي دولت نهم: فيلم ديدار رييس جمهور با آيت الله جوادي آملي مونتاژ شده و مصداق شايعه پراكني است// دولت تمام همت خود را براي خدمت به مردم معطوف كرده است// با دقت و حساسيت ريشه يابي سقوط هواپيما را دنبال مي كنيم

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" ، الهام درباره مهمترين آيين نامه ها و مصوبات دولت گفت: يكي ازآئين نامه هاي مهم، آئين نامه اجرايي گسترش بنگاههاي اقتصادي زودبازده و كارآفرين است كه اين آئين نامه با هدف اجراي برنامه هاي دولت در راستاي عدالت محوري و گسترش منابع مالي كشور در سراسر استانها، خصوصا استانهاي محروم به تصويب رسيده است كه بر اساس آن تحرك اقتصادي، كارآفريني و فرصت هاي شغلي جديد تقويت خواهد شد.

وي افزود: بر اساس اين آئين نامه سيستم بانكي كشور بايد ترتيبي اتخاذ كند كه در طول برنامه چهارم توسعه منابع اعتباري لازم را به بنگاههاي كوچك مورد نظر اختصاص دهد كه امسال 20 درصد از اين اعتبارات بانكي به اين بنگاهها اختصاص خواهد يافت.

الهام با بيان اينكه اين مصوبه در عرصه اشتغال زايي در استانها بسيار موثر خواهد بود گفت: ميزان اشتغال اين بنگاهها كه در عرصه هاي مختلف فعاليت خواهند داشت بايد كمتر از 50 نفر باشد.

سخنگوي دولت ساماندهي نيروهاي انساني كه به صورت قراردادي مشغول به كار است را از ديگر مصوبات مهم دولت عنوان كرد و گفت: نيروهاي قراردادي نگراني هاي فراواني از نظر تامين حقوق شغلي و همچنين ثبات كاري دارند كه به همين علت دولت سازمان مديريت را موظف كرد ظرف دو ماه كه يك ماه آن سپري شده است طبقه بندي مشاغلي را كه ضرورتا براي انجام وظايف اصلي نياز به كاركنان تمام وقت دارند را مشخص كند كه بر اساس گزارش سازمان مديريت و با رعايت مقررات كاركنان اين گونه مشاغل به استخدام قطعي دولتي در مي آيند.

وي افزود: دولت موظف است به حقوق شغلي كاركنان قراردادي نظارت كند تا به موقع و درست تمام حقوق شاغلان قراردادي خصوصا حق بيمه آنان پرداخت شود چرا كه قطعا اين بخش از نيروهاي كاري نبايد بر اساس نيازشان استثمار شوند.

غلامحسين الهام صرفه جويي در دستگاههاي دولتي را به عنوان يكي ديگر از مصوبات دولت طي ماههاي گذشته بر شمرد و گفت: در قانون بودجه سال جاري پيش بيني شده بود كه شركت هاي دولتي چهارهزار ميليارد تومان صرفه جويي كنند كه اين كار تا شهريور ماه امسال توسط شركت هاي دولتي انجام نشده بود كه پس از روي كار آمدن دولت جديد اين بند از برنامه بودجه و آئين نامه آن عملياتي شد كه بر اساس آن شركت هاي دولتي موظف شدند با تشكيل مجامع فوق العاده ميزان صرفه جويي خود را معين كنند كه در نتيجه اين كار هزار ميليارد تومان از چهار هزار ميليارد تومان ذخيره انجام شده به صندوق واريز مي شود كه در نتيجه بخشي از كسري اعتبارات جبران خواهد شد.

وي روشهاي صرفه جويي در شركت هاي دولتي را مواردي همچون ارتقاء سيستم هاي بهره وري، تعطيل هزينه هاي پرسنلي به ويژه پاداش هاي بي رويه مديران، پيش بيني تعطيلي دفاتر نمايندگي غير ضروري، محدود كردن سفرهاي خارجي غير ضروري و كاهش هزينه جشن ها و گرد همايي هاي غير ضروري دانست و گفت: دولت براي صرفه جويي در مصرف انرژي نيز اقدامات متعددي داشته و در مركز پژوهشها نيز تحقيقاتي در اين راستا در دست اجرا بود كه با هماهنگي نتيجه تحقيقات و همچنين راهكارهاي دولت تصميمات خوبي براي صرفه جويي در مصرف انرژي اتخاذ خواهد شد كه كليات اين مسئله در دولت مصوب شده است.

الهام در تشريح نحوه صرفه جويي در مصرف انرژي اقداماتي همچون تقويت وسايل نقليه عمومي، تغيير نوع مصرف، استفاده از كارت هوشمند براي جمع آوري اطلاعات، تمركز زدايي و صرفه جويي استانها در سهميه سوخت مصرفي عنوان كرد و افزود: استانها هر چقدر در سهميه سوخت مصرفي خود صرفه جويي كنند يارانه مربوط به صرفه جويي آنان در اختيارخود آن استان قرار مي گيرد تا صرف امور اشتغال زا و رشد استان شود.

وي تصريح كرد: دولت در راستاي تمركز زدايي فهرست نزديك به صد شركت را كه تاكنون براي انتقال به شهرهاي محل اصلي فعاليت خود تعلل مي كردند مشخص كرده است كه موظف شده اند تا ارديبهشت 85 انتقال يابند.

وي در پايان تشريح دستاوردهاي مهم دولت طي ماههاي گذشته گفت: دولت تمام توان خود را به كار گرفته تا با ارايه راهكارها و لوايح مختلف رفاه اجتماعي را افزايش دهد و همت خود را براي خدمت به مردم معطوف كنند.

سخنگوي دولت در پايان تاكيد كرد: مصوبات متعددي ديگري وجود دارد كه به دليل كمبود وقت فعلا از بيان آنها صرفنظر ميكنم و به سوالهاي دوستان پاسخ خواهم داد.

خبرنگار "مهر" نخستين خبرنگاري بود كه در نخستين كنفرانس خبري سخنگوي دولت نهم پرسش خود را مطرح كرد. وي از سخنگوي دولت پرسيد دولت در خصوص پيگيري و ريشه يابي علل و عوامل سقوط هواپيماي C130 حامل خبرنگاران چه پيگيري هايي را انجام داده است كه الهام پاسخ داد: در جلسه گذشته هيات دولت، فرماندهان ارشد ارتش در جلسه حضور پيدا كردند و گزارشي از روند حادثه ارائه دادند و اعلام كردند كه طبق قانوني كه دارند كار گروه ويژه اي مامور بررسي اين سانحه شده و مدارك و اسناد آن را دنبال مي كند.

الهام افزود: سازمان قضايي نيروهاي مسلح هم اگر تخلفي در اين سانحه وجود داشته باشد مسئول رسيدگي قضايي به آن است و شعبه ويژه اي را براي پيگيري آن اختصاص خواهد داد.

سخنگوي دولت تصريح كرد: دولت با دقت و حساسيت ،روشن شدن و ريشه يابي سقوط هواپيما را دنبال مي كند و نيروهاي مسلح نيز بر اين موضوع تاكيد داشتند و رئيس جمهور از آنها خواست به ترتيبي كه كار پيش مي رود اطلاع رساني مناسب از طريق رسانه ملي به مردم انجام شود.

وي تاسف و تالم ناشي از حادثه سقوط هواپيماي خبرنگاران را سخت و سنگين توصيف كرد و گفت: در اين گونه حوادث و سوانح بايستي پيگيري ها بر اساس كار كارشناسي و فني و حقوقي و قضايي و تخصصي انجام شود و لذا حوصله و دقت زيادي را مي طلبد.

الهام حساسيت پيگيري و ريشه يابي اين حادثه را حق مردم و رسانه ها دانست و گفت: نگرانيم تحت الشعاع احساسات ،علل و عوامل واقعي حادثه مشخص نشود.

سخنگوي دولت در پاسخ به پرسش خبرنگار "مهر" در خصوص اقدامات سعيد لو معاون اجرايي رئيس جمهور كه پس از حادثه بلافاصله مامور پيگيري اين موضوع شد نيز گفت: آقاي سعيدلو مسئول پيگيري حادثه و امور فني و قضايي نيست. وي تنها مسئول پيگيري آسيب هاي ناشي از اين حادثه و ارايه خدمات براي جبران خسارات و رسيدگي به مصدومان و كليه عوارض ناشي از سقوط هواپيما در شهرك توحيد است و وي با جديت و فوريت آن را دنبال مي كند.

الهام افزود: پيگيري علت سقوط و جنبه هاي قضايي و فني و حقوقي آن در حيطه وظايف معاون اجرايي رئيس جمهور به عنوان مسئول پيگيري آسيب هاي ناشي از حادثه نيست.

وي به ناتمام ماندن سفر رئيس جمهور در مكه اشاره كرد و گفت: دكتر احمدي نژاد حساسيت خاصي نسبت به اين موضوع دارند و به همين دليل عليرغم اشتياقي كه به حضور در مدينه داشتند سفر را ناتمام گذاشتند و به تهران بازگشتند.

از سخنگوي دولت در خصوص كسري بودجه 9 ميليارد دلاري دولت سوال شد و وي پاسخ داد: كسري بودجه يك واقعيت و يك موضوع جدي است و رقمي نزديك 8 هزار ميليارد تومان بر آورد شده است. در جلسه قبل هيات دولت رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي گزارشي از اين موضوع ارايه كرد و قرار شد توضيحات بيشتر و گزارش مفصل تر را مجددا ارايه كند.

الهام عمده علل كسري بودجه فعلي دولت را عدم تامين منابع پيش بيني شده از جمله صرفه جويي شركت ها و عدم وصول برخي ماليات ها دانست و گفت: دولت در صدد اصلاح رديفهاي بودجه است و لايحه آن را به زودي براي تامين كسري بودجه به مجلس ارسال مي كند.

سخنگوي دولت در پاسخ به سوالي در خصوص زمان آغاز توزيع سهام عدالت و چگونگي شناسايي افراد مورد نظر براي آغاز اين طرح گفت: آيين نامه اجرايي توزيع سهام عدالت در دولت تصويب شده است و خانوارهاي مشمول آن و تعاريف مورد نظر اين قانون مشخص شده است.

الهام اعلام كرد: ايثارگران و اقشار دهك هاي پايين درآمدي جامعه اولين اولويت براي دريافت سهام عدالت هستند اما در عين حال افزود شمول سهام عدالت فراگير است و همه ايرانيان را در بر مي گيرد.

وي افزود: خانواده هاي تحت پوشش نهادهاي حمايتي نيز بر اساس تصويب شوراي عالي رفاه مشمول دريافت سهام عدالت خواهند شد.

سخنگوي دولت اعلام كرد: سهام شركت هاي عام غير دولتي با رعايت قوانين و سياست هاي مربوط به اصل 44 به مردم واگذار مي شود.

الهام با اعلام اينكه سهام عدالت در يك استان به عنوان نمونه تا پايان سال واگذار خواهد شد گفت: تعداد افراد خانوار 5 نفر خواهد بود و اگر تعداد خانواري بيش از اين باشد سهام تخصيص يافته بين همه آنها توزيع مي شود.

وي سازمان مديريت و برنامه ريزي، وزارت رفاه، وزارت كار، وزارت اقتصاد و وزارت تعاون را مامور اجراي قانون توزيع سهام عدالت معرفي كرد و گفت: بر اساس مصوبه هيات وزيران ظرف يك ماه از 23 آبان ماه تاكنون بايستي مقررات تكليفي اين قانون از سوي وزارت خانه هاي فوق اجرايي شود و استان مربوطه نيز مشخص شود.

سخنگوي دولت تصريح كرد: با اجراي توزيع سهام عدالت همه ايرانيان در توليد، كار و پيشرفت در شركت سهيم مي شوند و ثروت ايران به ايرانيان تعلق خواهد گرفت.

خبرنگاري از نقش تحريم ها در ناامن بودن پروازهاي ايران و فرسودگي ناوگان هوايي كشور سوال كرد و وي گفت: دولت براي تجهيز ناوگان حمل و نقل كشور مصوباتي داشته است و اعتباراتي از محل صندوق ذخيره ارزي به وزارت راه اختصاص داده كه البته مخصوص حمل و نقل مسافري است اما در خصوص ناوگان حمل و نقل نظامي نيز بايستي بگوييم عمده مشكلات فعلي مربوط به تحريم ها است.

الهام گفت: اين تحريم ها غير انساني بودن اقدامات كشورهايي را نشان مي دهد كه مدعي تضمين سوخت هسته اي براي ايران هستند و آن نشان از سياست نادرست و دوگانه و غير صادقانه آنهاست. آنها نيازمندي هاي اوليه كشورها و قطعات و حيات انساني ملت ها را مشمول تحريم كردند.

وي تصريح كرد: ما از نظر علمي و اقتصادي و بدون انتظار از آنها كار را پيش مي بريم البته برداشت آن را نداريم كه دستگاههاي مجري مثل ناوگان حمل و نقل هوايي بي توجه هستند و به حيات انسان ها دقت ندارند. آنچه به عنوان تعميرات ناوگان هوايي انجام مي شود استاندارد لازم را دارد و با اطمينان كافي از سلامت سيستم حمل و نقل انجام مي شود.

سخنگوي دولت در پاسخ به سوالي در خصوص اين كه آيا سفرهاي رئيس جمهور و هيات دولت به استانها هزينه هايي را به مردم منطقه و بيت المال تحميل مي كند گفت: سفرهايي كه انجام مي شود در راستاي تحقق شعار بردن دولت در اعماق جامعه انجام مي شود و مردم به آن رغبت نشان مي دهد و دليلي ندارد كه كشور را مركز و پايتخت تلقي كنيم، حضور دولت در استانها داراي آثار مثبتي است و وزيران مراكز تحت مديريتي خود را بازرسي مي كنند و از نزديك با مشكلات مردم آشنا مي شوند و برخي مشكلات با حضور دولت در منطقه به سادگي رفع مي شود و آنچه به عنوان تامين هزينه ها ياد مي شود نادرست است. هيچ مركز و نهادي در شهرستان ها و استان هاي محل سفر رئيس جمهور تعطيل نمي شود. از تشريفات زائد پرهيز مي شود و ما به دنبال آن هستيم كه مشكلات مردم را حل كنيم و نمي خواهيم دولت در پايتخت زمين گير شود.

وي توضيح داد: پيش از سفر رئيس جمهور و هيات دولت به استانهاي كشور گروههاي كارشناسي از دولت، استانداري، نمايندگان مجلس براي شناسايي مسائل مشكلات منطقه كار مي كنند جلسات كارشناسي و بررسي و مطالعه لازم انجام مي شود و در گروههايي از دولت بررسي مي شود و در منطقه نهايي مي شود و در جلسات دولت در استان به تصويب مي رسد.

وي در خصوص محل تامين اعتبارات سفر رئيس جمهور و هيات دولت و مصوبات آنها در استانها نيز تصريح كرد: اين اعتبارات از محل قانوني مندرج در قانون بودجه است، اعتبارات غير متمركزي در قانون بودجه پيش بيني شده، كه رديف دارد و تخصيص آن به محلهاي هزينه در اختيار دولت است. دولت با تقسيم آنها در استانها و تشخيص اولويتها برنامه ريزي مي كند و بر عملياتي و اجرايي كردن اين مصوبات تاكيد دارد. بخشي از اين اعتبارات تسهيلات بانكي است و تسهيلات بانكي نيز وضع مشخص و منابع مشخصي دارد و اگر هم در مواردي لازم باشد از منابع مربوط به رئيس جمهور به طور محدود استفاده مي كنيم.

الهام تاكيد كرد: آنچه به عنوان منابع تامين اعتبار مصوبات دولت در استانها استفاده مي شود منابع معين و مشخصي است كه به صورت مصوبه دولت كه قابل نظارت و كنترل مجلس نيز هست صورت مي گيرد.

الهام در پاسخ به سوالي در خصوص فعاليت سايت سخنگوي دولت گفت: سايت سخنگوي دولت به زودي فعال خواهد شد.

در ادامه نشست هفتگي سخنگوي دولت با خبرنگاران، خبرنگاري از الهام درباره فيلم ديدار رييس جمهور با آيت الله جوادي آملي و اينكه چگونه آن تكثير و در جامعه منتشر شده ، سوال كرد، و از سخنگوي دولت در اين باره توضيح خواست.

الهام پاسخ داد: در ديدار خصوصي رئيس جمهور با آيت الله جوادي آملي بنده نيز حضور داشتم. به محض ورود به دفتر آيت الله جوادي آملي از طريق بيت شريف ايشان اجازه تصويربرداري به دوربين همراه رئيس جمهور داده نشد و فقط تصاوير اوليه ورود در اختيار دستگاه اطلاع رساني رئيس جمهور مي باشد.

وي تاكيد كرد كه ديدار رئيس جمهور با آيت الله جوادي آملي، ديداري خصوصي، صميمي و در محضر يك عالم برجسته ديني بود و گفت: در اين جلسه خصوصي برخي اعضاي دفتر اين عالم بزرگ، استاندار و معاونين و مقامات محلي و علماي بيت ايشان حضور داشتند و اصلا جلسه رسانه اي نبود.

سخنگوي دولت با تاكيد بر اينكه در اين ديدار هيچ فيلمبرداري صورت نگرفت و هيچ دوربيني را ما در آن جلسه نديديم، گفت: اينكه پس از مدتي فيلم اين ديدار خصوصي منتشر شده، براي ما جاي سوال دارد و همين جا از دستگاههاي قضايي مربوطه درخواست تحقيق در اصالت اين فيلم را داريم و اين كه يك ديدار خصوصي چگونه فيلمبرداري و به اين نحو مونتاژ و توزيع شده است.

وي افزود: بحث اين نيست كه مي خواهيم جلسات رئيس جمهور پنهان بماند، زيرا موفقيت رئيس جمهور در ارتباط مستقيم او با مردم و سخنان بي پيرايش و بي آلايشي بود كه در ايام انتخابات و اكنون با مردم در ميان گذاشته است.

رئيس جمهور نمي خواهد مطلبي از مردم پنهان بماند و بنا بر كتمان اين ديدار نيز ندارد، اما وقتي تصويربرداري نمي شود و بعد فيلمي تقطيع شده و مونتاژ شده از اين ديدار توزيع مي شود، جاي سوال است.

الهام اعلام كرد: من از همين جا از كساني كه فيلم كامل ديدار را در اختيار دارند، مي خواهم اين فيلم را كامل منتشر كنند.

وي اظهار داشت: در اين ديدار رئيس جمهور گزارشي از سفر ارايه كرد و حضرت آيت الله جوادي آملي با الفاظ مختلف دولت را تاييد كرد و براي موفقيت آن دعا كرد.



به هيچ وجه روش و مشي رئيس جمهور و دولت بهره گيري از امور ملكوتي براي توجيه وظايف حكومتي نيست. رئيس جمهوردكتراي فني دارد، با علوم و فنون جديد آشناست، تحصيلكرده رياضيات واهل حساب و كتاب و محاسبات است، روزانه 17 - 18 و بلكه 20 ساعت كار كارشناسي انجام مي دهد، دولتي است كه همه هم و غم آن بهره گيري از روشهاي علمي و كارشناسي و برنامه ريزي شده است و لذا نيازي ندارد براي توجيه وظايف خود از اين گونه امور معنوي استفاده كند.

وي آيت الله جوادي آملي را فقيه و فيلسوفي عالم و برجسته توصيف كرد و گفت: در محضر ايشان حرفي خارج از مباني، اصول و مسلمات اعتقادي نمي توان زد. جالب اين ‌كه اين حرف از سوي رييس ‌جمهور زده شود و ايشان اين حرف را مورد تاييد قرار دهد! اين نشان ‌دهنده اصالت نداشتن اين فيلم است . همه كارهايي كه دولت و رئيس جمهور انجام مي دهد با تامل كافيست.

البته اينكه انقلاب اسلامي مويد به تاييدات الهي و غيبي است موضوعي است كه هيچ كس نمي تواند آن را انكار كند و امام (ره) و مقام معظم رهبري نيز بر آن تصريح دارد. به قيمت تلاش، مجاهدت و تفكر، خداوند هم عنايت خود را بر اين ملت و نه بر افراد همواره داشته است و دست توجهي از عالم ملكوت همواره متوجه مردم ما و كشور ماست و كسي حادثه طوفان شن در طبس را نمي تواند انكار كند. ايمان به خدا و توكل به احديت از اركان انقلاب و دولت جمهوري اسلامي است.

سخنگوي دولت تصريح كرد: اين فيلم مونتاژ شده و نادرست و مصداق شايعه پراكني است.

از سخنگوي دولت در خصوص مذاكرات هسته اي ايران و اروپا و جزئيات طرح ها و پيشنهادات ايران در اين مذاكرات سوال شد و الهام پاسخ داد موضع دولت، موضع نظام است و در چارچوبي كه همواره وجود داشته مذاكره خواهد شد. حفظ حق مسلم ايران در دستيابي به چرخه سوخت هسته اي بر اساس مقررات بين المللي و در چارچوب آژانس محور مذاكرات ما خواهد بود.

الهام همچنين در پاسخ به سوالي در خصوص ادعاي خليل زاد سفير آمريكا در عراق مبني بر مذاكره با مقامات ايران نيز تصريح كرد: ايران هيچ مذاكره اي با آمريكا ندارد و طرح اين ادعا هيچ موضوعيتي ندارد.