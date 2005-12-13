محمد نبي رودكي: سقوط هواپيما با سه موتور سالم/ نام ستوان خلبان "نادري" در ليست پرواز بوده است// با خلبان اصلي هواپيما صحبت خواهيم كرد/ هنوز نوار ثبت شده مكالمات به دست ما نرسيده است

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، نماينده شيراز در حاشيه جلسه علني امروز مجلس اظهار داشت: از دو دستگاه ناوبري هواپيما يكي خراب بود كه خلبان شهيد بابك گوهري تقاضاي تعمير آن را كرده بود.

وي افزود: 6 ساعت زمان براي تعمير هواپيما صرف شد كه بعد از آن خلبان آماده پرواز با دو دستگاه ناوبري شد، اما نام خلبان ديگري به نام نادري در ليست كادر پرواز قرار داشته است.

رودكي ادامه داد: سوال ما از معاون عمليات نيروي هوايي ارتش اين بود كه چرا ستوان خلبان نادري در ليست پرواز قرار گرفته بود، اما هواپيما توسط كاپيتان گوهري هدايت شد؟!

اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در توضيح اين سخن خود اظهار داشت: در دو ساعت اول تقاضاي تعمير ناوبري خلبان گوهري، دو ساعت دوم خلبان نادري و دو ساعت سوم بار ديگر نام گوهري در ليست پرواز قرار گرفته است.

رودكي اضافه كرد: كميته دفاعي مجلس در تماس با فرماندهان ارتش موضوع مجهول بودن نام خلبان ستوان نادري در ليست پروازي را پيگيري خواهد كرد.

اين نماينده در ادامه بر جلسه روز يكشنبه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و كميسيون فرهنگي مجلس با سران ارتش و مسئولان وزارت دفاع اشاره كرد و گفت: فرمانده نيروي هوايي ارتش گزارش داد كه هواپيماي C130 چهار موتور دارد ولي هواپيماي مزبور بعد از طي 8 مايل، به علت از دست دادن يكي از موتورهايش اعلام فرود اضطراري كرد.

رودكي با بيان اين كه هواپيماي C130 حتي با يك موتور هم مي تواند به سلامت فرود آيد، خاطر نشان كرد: چنانچه خلبان ماهر باشد، با يك موتور هم مي تواند به زمين بنشيند و نمايندگان بر همين اساس از فرمانده نيروي هوايي ارتش سوال كردند اگر سه موتور هواپيما سالم بوده، چرا در كنار فضاي اتوبان تهران - قم فرود نيامده است ؟

وي افزود: نمايندگان همچنين پرسيدند كه چرا برج مراقبت هواپيما را به سمت باند هدايت كرده است زيرا اين هواپيما حتي به صورت سينه خيز هم مي توانست روي خاك فرود آيد.

نماينده شيراز متذكر شد فرمانده نيروي هوايي در پاسخ به اين سوال ها گفت كه طبق كتابت هواپيمايي، چنانچه هواپيما فاصله كمي از فرودگاه داشته باشد، بهترين محل براي فرود، همان باند فرودگاه است كه مجهزتر مي باشد.

رودكي افزود: سوال ديگر نمايندگان اين بود كه چنانچه هواپيما داراي دو موتور سالم بوده، چرا به برج مسكوني برخورد كرده است، كه معاون عمليات نيروي هوايي ارتش گفت: 29 نفر از بازرسان فني ارتش و ستاد مشترك نيروهاي مسلح جهت بررسي اين موضوع تعيين شده اند.

نايب رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس خاطر نشان كرد: هواپيماي نظامي C130 جعبه سياه ندارد و مكالمات خلبان با برج مراقبت بر روي يك نوار ضبط و ثبت مي شود كه در نوار مذكور خلبان فقط اعلام كرده كه يكي از چهار موتور هواپيما از كار افتاده است.

رودكي افزود: ما منتظر پاسخ فرماندهان ارتش هستيم كه چرا اين هواپيما نتوانسته با سه موتور سالم فرود بيايد.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در ادامه اظهاراتش گفت: هواپيماي C130 مي تواند 64 چترباز، 76 بيمار باليني و 92 رزمده يا مسافر را جابجا كند. كميته دفاعي مجلس موظف شده موضوع را بررسي كند و تعدادي از نمايندگان مجلس هم طرح تحقيق و تفحص و گروهي ديگر استيضاح وزير دفاع را مطرح كرده اند.

رودكي تاكيد كرد لازم است توجه به ناوگان هوايي در دستور كار مجلس قرار گيرد و از هواپيماهاي جديدتر با عمر كمتر استفاده كنيم.

نماينده شيراز در پاسخ به سوالي درباره هويت كار شناساني كه اين مساله را بررسي مي كنند، گفت: بررسي سانحه هوايي توسط متخصصين و افراد فني نيروي هوايي ارتش، ستاد مشترك ارتش، بازرسي ستاد كل نيروهاي مسلح به مسئوليت نماينده سازمان قضايي نيروهاي مسلح صورت مي گيرد و مجموعا 29 كارشناس پيگير اين مسئله هستند.

وي درباره علت حضور نداشتن نماينده اي از مجلس در تركيب اين گروه گفت: ارتش داراي يك فضاي بسته است ولي ما تلاش مي كنيم به آن وارد شويم و درصدد هستيم يك نفر را به نمايندگي كميته دفاعي مجلس به اين تيم كارشناسي معرفي كنيم.

رودكي در اين باره كه آيا نوار مكالمات خلبان به كميته دفاعي مجلس ارايه شده، گفت: هنوز نوار ثبت شده به دست ما نرسيده است.

نايب رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در خاتمه تصريح كرد: كميته دفاعي مجلس نام خلبان اصلي هواپيماي C130 را كه چند روز قبل از حادثه به مشهد پرواز كرده بود را گرفته و با وي در اين باره صحبت خواهد كرد.