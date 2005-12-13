اصطلاح "فناوري" به اصطلاحي ژورناليستي تبديل شده است // هيچ عذري براي عدم فعاليت محققان باقي نمانده است // نه تنها علم بلكه فرهنگ نيز بايد به فناوري برسد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، آيت الله "عباسعلي عميد زنجاني" صبح امروز در مراسم چهاردهمين گردهمايي روز پژوهش دانشگاه تهران گفت: دانشگاه تهران با حدود يك ميليون متر مربع مساحت كالبدي، يك هزار و 500 استاد، 33 هزار دانشجو و قريب به چهار هزار كارمند رتبه اول توليد علم در كشور را داراست.

اميدواريم جهت گيري و تعميق پژوهش به آن گونه كه اسلام مي طلبد و نيازهاي جامعه انقلابي مان انتظار دارد به پيش برود

دنشگاه تهران به عنوان دانشگاه نمونه در ايران درجه اول را در پژوهش و توليد علم به خود اختصاص داده است و اميدواريم جهت گيري و تعميق پژوهش به آن گونه كه اسلام مي طلبد و نيازهاي جامعه انقلابي مان انتظار دارد به پيش برود.

رييس دانشگاه تهران جايگاه ايران در جهان علم را مورد بررسي قرار داد و افزود: به ازاي هر يك ميليون نفر در كشور ژاپن 5هزار محقق، در كشورهاي اتحاديه اروپايي 2900 محقق و در كشورهاي آسيايي 560 نفر محقق وجود دارد. ايران نيز صرف نظر از قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، به بركت پيروزي انقلاب اسلامي به جهش علمي عظيمي دست يافته است.

آيت الله "عباسعلي عميد زنجاني" سال 1375 را نقطه عطفي در پژوهش ايران خواند و افزود: با وجود قريب به 700 محقق در هر يك ميليون نفر جمعيت در سطح بالاتري نسبت به كشورهاي آسيايي قرار داريم وليكن با سطح ساير كشورها داراي فاصله زيادي هستيم.

رييس دانشگاه تهران تاكيد كرد: در سال هاي اخير شتاب و حركت بسيار سريع بوده و اگر اين آهنگ شتاب بيشتري پيدا كند به همان نسبتي كه از سال 1358 تا 1384 يك جهش افتخار آميز را داشته ايم مي توانيم در سال هاي آتي فاصله با كشورهاي ديگر را جبران كنيم.

وي با ذكر اين نكته كه اكنون تمام امكانات و نيروهاي كشور در مسير توليد علم هستند خاطرنشان كرد: هيچ عذري براي هيچ محققي به جاي نمي ماند و مسئله امكانات تنها در بودجه خلاصه نمي شود.

اكنون تمام امكانات و نيروهاي كشور در مسير توليد علم هستند و هيچ عذري براي هيچ محققي به جاي نمي ماند و مسئله امكانات تنها در بودجه خلاصه نمي شود

آيت الله "عميد زنجاني" در ادامه به نسبت بودجه آموزش و پژوهش در دانشگاه ها اشاره كرد و ابراز داشت : ممكن است كه بودجه آموزش و پژوهش در كشور ما نسبت قابل قبولي نباشد ولي با توجه به نيازهايي كه در جامعه وجود دارد بودجه اي كه به آموزش و پژوهش اختصاص داده شده بودجه خوبي است و اين فرصت را به بركت وجود رهبري والا مقام داريم.

وي تصريح كرد: قبل از اينكه امام يك انقلابي بزرگ و بنيانگذار يك نظام قوي باشد يك معلم و استاد موفق بود. استادي كه تمام اساتيد دوران خودش را علي رغم اينكه خودش نمي خواست تحت تاثير قرار داد. انقلاب ما توسط يك معلم شكل گرفت و البته معلمي كه به پژوهش بيش از آموزش اهميت مي داد. ايشان بارها درس را متوقف مي كرد و با سكوت خودش تمام توجه ها را به خودش جلب مي كرد، اين موضوع، اين مفهوم را تداعي مي كرد كه چرا فقط يك نفر سخن مي گويد. و صدايي از شما در نمي آيد و اعتقادش اين بود كه بايد درس دو طرفه باشد و آموزنده علم در همان زماني كه پاي درس نشسته آن را بياموزد و همان لحظه توليد داشته باشد هرچند يك توليد خام.

در دانشگاه دانشي بايد مورد توجه قرار گيرد كه به كشف برسد البته كشفي كه نيازي از جامعه را برطرف كند و اين وجه مشترك تمام علوم و رشته ها است و هيچ رشته علمي مستثني نيست و همه آنها يك هدف مقدس را دنبال مي كنند كه خدمت به ملت و انسانيت است

رييس دانشگاه تهران آموزش را به مثابه توليد دانش و تراوش آن قلمداد كرد و ادامه داد: در دانشگاه دانشي بايد مورد توجه قرار گيرد كه به كشف برسد البته كشفي كه نيازي از جامعه را برطرف كند و اين وجه مشترك تمام علوم و رشته ها است و هيچ رشته علمي مستثني نيست و همه آنها يك هدف مقدس را دنبال مي كنند كه خدمت به ملت و انسانيت است.

وي خاطرنشان كرد: فرهنگ نيز بايد به فناوري برسد و اگر بحثي از فرهنگ مي كنيم چه در شكل اسلامي، چه در شكل فرهنگ بومي ايران و چه در شكل جهاني آن بايد به اين نقطه برسيم كه اين فرهنگ بالاخره چگونه بايد نهادينه شود تا به اين آساني در جامعه لطمه نبيند.

رييس دانشگاه تهران تاكيد كرد: تاريخ گذشته تمدن اسلامي نشان مي دهد كه دانشمندان جهان اسلام در دو خط موازي حركت مي كردند يعني هم به نظريه پردازي مي پرداختند و هم فناوري را پوشش مي دادند وليكن اكنون اين دو خط از هم جدا شده است. بايد روي اين موضوع تامل كنيم و بدانيم كه جايگاهمان در دنياي علم و پژوهش كجاست. آن زمان است كه مي توانيم آينده اي را متناسب با مردم، نظام و مسلمان بودنمان ترسيم كنيم.