موسسات تابعه سازمان ملل شيوع اقدامات ضد حقوق بشر در زندان هاي آمريكا و غربي را بررسي كنند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، متكي با تشريح روابط متين و تاريخي تهران و مانيل اظهار داشت مناسبات تاريخي و مراودات خوب دو كشور چشم انداز مثبتي را براي برداشتي گامهاي بلندتر فراهم مي سازد، ما بايد ظرفيت هاي روابط را تكميل و در زمينه هاي انرژي و پروژه گاز مايع و تجارت و سرمايه گذاري هاي مشترك و همكاريهاي منطقه اي و بين المللي رايزنيهاي بيشتري داشته باشيم.

وزير امور خارجه كشورمان با تبيين اصول روابط بين المللي براي مشاركت سازنده تمامي اعضاي جامعه بين المللي بر اساس اصل عدالت و برابري براي همگان اظهار داشت جمهوري اسلامي ايران اين معنا كه در جامعه بين المللي يك كشور بزرگتر از ديگر اعضاء باشد نادرست و فاقد ارزش حقوقي و قانوني دانست و بر اين اعتقاد است تمامي اعضاء و كشورها مي بايست بر اساس قاعده عدالت و برابري در اجراي تعهدات و حقوق خويش تعامل فعال با جامعه جهاني داشته باشند.

وي در ارتباط با راهبردهاي جاري برنامه صلح آميز اتمي جمهوري اسلامي ايران اظهار داشت ما در پرتو همكاريهاي شفاف و اعتمادساز با آژانس بين المللي انرژي اتمي اقدامات متنوع و فراواني انجام داده ايم و بر اساس تعامل متقابل و عادلانه خواهان رويكرد فني و حقوقي آژانس ين المللي انرژي اتمي با جمهوري اسلامي ايران بر اساس مفاد ان پي تي مي باشيم و تحقق حقوق جمهوري اسلامي ايران را يك وظيفه بديحي و آشكار آژانس قلمداد مي نماييم.

متكي با تشريح رويكردهاي ضد حقوق بشري جاري ناشي از رفتارهاي نامناسب آمريكا در ارتباط با مسائل انساني در غرب تصريح كرد ما نگران نقض مكرر حقوق بشر از جمله جريان اعمال شكنجه هاي در ارتباط با مسلمانان و اقليتهاي مذهبي در آمريكا و كشورهاي غربي مي باشيم و از موسسات تابعه سازمان ملل خواستاريم كه شيوع شكنجه و اقدامات ضد حقوق بشر رايج در زندانهاي آمريكا و كشورهاي غربي را بطور جدي مورد بررسي و تدابير شايسته را اتخاذ نمايند.

معاون وزير امور خارجه فيليپين با اشاره به روابط خوب و رو به گسترش دو كشور اظهار داشت: ما خرسنديم كه روابط مانيل و تهران همواره رو به ارتقاء بوده و بخشهاي خصوصي و دولتي دو كشور گامهاي خوبي براي ارتقاء آن برداشته اند و در زمينه هاي تجارت و انرژي و ديگر زمينه ها مراودات آهنگ رو به جلو داشته است وي علاقمندي كشورش را به گسترش سطح مناسبات با تهران در تمامي زمينه ها اعلام داشت.

لازم به يادآوري است معاون وزير خارجه فيليپين براي برگزاري سومين اجلاس كميته مشورتي بين دو كشور كه به رياست معاونين وزراي خارجه برگزار مي گردد به تهران سفر نموده است.