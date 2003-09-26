جشنواره هاي معتبر ادبي بر ادبيات كشور تاثير گذارند





عبدالجبار كاكايي شاعر و منتقد با بيان اين مطلب به خبرنگار ادبي "مهر" گفت : البته شرايطي براي موفقيت يك جشنواره يا مسابقه وجود دارد كه مي توان به شركت كردن تما م طيف هاي ادبي و فراهم بودن امكان داوري عادلانه اشاره كرد . همانطور كه در يك صفحه ادبي اثر خلق شده نقد مي شود در يك جشنواره نيز امكان ارزيابي و نقد اثر به گونه اي ديگر فراهم مي شود. نقد وبررسي آثار خلق شده بسيار مهم است.وي در پاسخ به اين پرسش كه برگزاري همايش ها و جشنواره هاي ادبي در ايران را چگونه ارزيابي مي كنيد، اظهار داشت : اگربه دور ازجنجالها وهياهوهاي مسابقه به يك همايش يا جشنواره نگاه كنيم جشنواره ها يي كه در كشور ما برگزار مي شود مانند تمام جشنواره هايي است كه در تمام دنيا در سايتهاي اينترنتي و مكانهاي ديگر برگزار مي شودو تنها فرق بين جشنواره ها ميزان اعتبار و معتبر بودن آنهاست .كاكايي در مورد تاثيرپذيري جوانان ايراني از همايشهاي ادبي كه در چند سال گذشته برگزار شده است ، گفت: دوره اثر پذيري و اثر گذاري ادبي ، دوره هاي نيم قرنه است و طي يك يا دو سال نمي توان تغيير زيادي در ادبيات مشاهده كرد . در چند سال گذشته در ادبيات جوانان اتفاق خاصي نيفتاده است شاعران جوان در كليات شعر به تكامل رسيده اند اما در جزئيات هنوز دردام نوآوري هستند.اين شاعر با اشاره به اين مطلب كه حضور گسترده جوانان در يك جشنواره، نشان دهنده حركت آنها به طرف جلو است ،اظهار داشت : گاهي در اين مسابقه ها عده اي براي گرفتن جايزه شركت مي كنند كه عمل چندان درستي نيست. اگر جشنواره ها و همايشها محل گرد هم آمدن استعدادهاي جوان بشود بهتر است. يعني اينكه جوان احساس كند حضور دراين جشنواره مساوي با ارزيابي آثاراوست.وي در مورد بودجه هاي برگزاري جشنواره ها و همايشهاي ادبي ، اظهار كرد : بودجه در برگزاري يك جشنواره تاثير زيادي مي گذارد، چون هر مراسمي نياز به هزينه دارد و زماني كه هزينه نباشد چگونه مي شود يك جشنواره برگزار كرد. براي مثال جشنواره شعر « شبهاي شهريور» به دليل كمبود بودجه در سال 1382 نسبت به سالهاي گذشته شركت كنندگان كم تري داشت ويكي از دلايل آن نبود بودجه كافي براي تبليغات و حمايت از همايش بود.