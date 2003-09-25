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۳ مهر ۱۳۸۲، ۹:۲۰

امروز در تاريخ

امروز در تاريخ

خبرگزاري "مهر": امروز پنجشنبه سوم مهر ماه سال 1382 هجري شمسي ،مقارن است با بيست و هشتم رجب المرجب سال 1424 هجري قمري و برابر است با بيست وپنجم سپتامبر سال 2003 ميلادي

 در گذشت سيد محمد كاظم يزدي :

سيد محمد كاظم يزدي در سال 1248 ه ق در روستاي كسنويه يزد پا به عرصه گيتي نهاد  . او از همان زمان كودكي به علوم ديني روي آورد و در حوزه علميه دومنار مشغول به تحصيل شد . سيد محمد كاظم مدتها در درس ادبيات عرب استاد ملا محمد ابراهيم اردكاني و زين العابدين عقد ا يي حضور داشت  و از محضر علمي آن دو بزرگوار بهره هاي علمي فراوان برد. وي پس از به اتمام رساندن ادبيات عرب  ، در درس فقه و اصول آخوند ملا هادي يزدي دوره سطح را به پايان رساند . آن عالم رباني پس از مدتي راهي مشهد مقدس شد تا علم هيات و رياضي را نيز بياموزد و در اندك زماني نيز در اين دو علم مهارت يافت .


ايشان در سال 1281 ه ق به نجف اشرف مهاجرت  كرد و در آنجا از محضر علمي استاداني چون سيد محمد حسن شيرازي ، شيخ مهدي كاشف الغطا استفاده هاي  فراوان برد . آن استاد بر جسته ، در مباحث فقهي تسلط كامل داشت و مسايل پيچيده فقه و اصول را به زباني قابل فهم و با استدلال قوي براي شاگردان بازگو مي كرد . ايشان پس از گذشت مدتي در عدم پذيرش مسووليت مرجعيت شيعه ، به  اصرار مردم (بعد از  رحلت عالم بزرگوار ميرزاي بزرگ ) در رديف مراجع بزرگ تقليد شيعه قرار گرفت . در دوران مشروطه ،  آيت الله سيد محمد كاظم يزدي در زمره هواداران  مشروطه مشروعه در آمد و خواستار برپايي حكومت اسلامي و نظام مشروطه موافق با شرع اسلام شد . آن عالم نستوه همچنين زماني كه ايتاليا نيروهايش را براي اشغال كشور ليبي به حركت در آورد ، فتواي تاريخي خود را صادر كرد و حكم جهاد را در برابر اشغالگران  صادر نمود . آن عالم رباني همچنين در ماجراي حمله انگلستان به عراق ، فتواي جهاد صادر كرد و مسلمانان را به مبارزه با مظاهر كفر فرا خواند . از ملا محمد كاظم يزدي  آثاري چند اما ارزشمند به جاي مانده است كه از ميان آنها مي توان به العروه الوثقي ، حاشيه بر مكاسب ، رساله في التعادل و التراجيح و السوال و الجوا ب اشاره كرد . عروه الوثقي  به عنوان يك كتاب مرجع فقهي در حوزه هاي علميه استفاده مي شود و تاكنون فقهاي بسياري براين كتاب ارزشمند حاشيه نگاشته اند . آن عالم بزرگ سرانجام پس از عمري تحصيل دانش و تعليم آن و همچنين خدمات اجتماعي فراوان به جامعه ، در بيست و هشتم ماه رجب سال 1337 ه ق دار فاني را وداع گفت .


تولد الوس ريمر :
اين دانشمند بزرگ دانماركي در چنين روزي در سال 1644 ميلادي به دنيا آمد . وي اولين كسي بود كه توانست سرعت نور را اندازه گيري كند .

تولد ژان فيليپ رامو :


رامو آهنگساز توانمند فرانسوي در چنين روزي در سال 1683 ميلادي به دنيا آمد . غسل تعميد داده شده عنوان مهمترين اثر موسيقايي اوست .

تولد نيكلاس ژوزف كونيو :


كونيو مهندس بر جسته فرانسوي ،  سازنده نخستين اتو مبيل در جهان در چنين روزي در سال 1725 ميلادي به دنيا آمد . او با طراحي نخستين خودروي جهان ، محصولي  عظيم الجثه و سنگين كه با سوخت بخار كار مي كرد را به جهانيان  عرضه داشت   .

تولد توماس هانت مورگان :
مورگان زيست شناس بر جسته  آمريكايي در چنين روزي در سال 1866 ميلادي به دنيا آمد . او در سال 1933 نوبل اين رشته را از آن خود كرد .

تولد ويليام فالكنر :
ويليام فالكنر در چنين روزي در سال  1897  ديده به جهان گشود . وي در طول زندگي خود به  كشورهاي مختلفي از جمله فرانسه، ايتاليا، اسپانيا و انگلستان سفر كرد . حاصل اين سفر ها و تجربيات زندگي در كشور هاي مختلف  به وضوح در آثار مختلف  او نمايان است .  روشنايي در ماه اوت،  گل سرخي  براي اميلي و ميراث زشت نژادي  از مهمترين آثار داستاني اين نويسنده بزرگ است . وي 65 سال زندگي كرد و در اين مدت يكبار نيز برنده جايزه نوبل ادبي شد .
تولد ديميتري شوستاكوويچ :


شوستاكوويچ آهنگساز بر جسته روس در چنين روزي در سال 1906 ميلادي به دنيا آمد . نهمين عنوان مهمترين اثر موسيقايي اوست .

تولد رابرت برسون :
برسون كارگردان معروف فرانسوي  در چنين روزي در سال 1907 ميلادي به دنيا آمد . جيب بر و موشت عناوين مهمترين آثار سينمايي اويند .

تولد سرژي بوندار چاك :
بوندارچاك كارگردان بر جسته اوكرايني در چنين روزي در سال 1920 ميلادي به دنيا آمد . جنگ و صلح بر اساس  رمان معروف تولستوي عنوان مهمترين اثر سينمايي اوست .

کد مطلب 26539

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