مقطع راهنمايي ، پرخطرترين دوره گرايش دانش آموزان به مواد مخدر

ژيلا فيروزي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي "مهر" در مورد تعريف وظايف مديران مدارس در برخورد با حمل و استعمال مواد مخدر افزود: برخوردهاي چكشي و اخراج دانش آموزان در اينگونه موارد نتايج عكس از خود نشان داده اند.

وي پيشگيري را بسيار درمانگرانه تر از برخورد پس از ديده شدن مواد مخدر در دست دانش آموزان دانست و خاطر نشان ساخت: نيروهاي آموزش و پرورش بايد بر روي ساماندهي اوضاع دانش آموزان مقاطع راهنمايي و متوسطه متمركز شود چرا كه اين دو قشر آسيب پذيرترهستند.

معاون آموزش عمومي سازمان آموزش و پرورش استان اردبيل با اشاره صندوق هايي كه در مدارس صندوق انتقاد نام دارند گفت: بهتر است به جاي اين اسم صندوق سبز را به كار ببريم ، چراكه در اين صورت دانش آموزان با مشاهده موارد استعمال دخانيات ميان دوستانشان بهتر مي توانند اين موارد را با مسئولان در ميان گذارند.

فيروزي با اشاره به اينكه مدارس در اينگونه موارد فاقد مشاور متخصص هستند ، گفت: با پذيرش اين كاستي ها بايد راههاي جايگزين انتخاب و به ريشه يابي اين گونه موضوعات بپردازيم.