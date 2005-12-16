امسال قطعاً با كسري بودجه مواجه هستيم

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهندس بروجردي در مراسم افتتاح ساختمان جديد سازمان امور اقتصادي و دارايي قم كه با حضور استاندار، رييس دادگستري استان و برخي ديگر از مسؤولان برگزارگرديد در سخناني تصريح كرد: ايجاد اشتغال و مهار تورم از برنامه‌هاي اصلي وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌باشد و مجري اصلي طرح‌هاي ارائه شده در اين زمينه نيز اين وزارتخانه مي‌باشد.

وي تصريح كرد: بخشي از درآمدهاي دولت از دريافت ماليات است و اين وزارتخانه با تصميمي كه مي‌گيرد درآمدها و هزينه‌ها را در سال برابر مي‌كند.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: مسلماً ما با كسري بودجه مواجه هستيم كه بايد با نظارت دقيق اين كسري را برطرف كنيم.

وي نظارت مالياتي را يكي از وظايف وزارت اموراقتصادي و دارايي دانست و عنوان كرد: اين نظارت وظيفه سنگيني است، اين وزارتخانه بايد با نظارت دقيق ظرفيت‌هاي بالقوه مالياتي خود را شناسايي كند.

در ادامه اين مراسم استاندار قم در سخناني با اشاره به شعار عدالت محوري دولت گفت: يكي از سازمان‌هايي كه مي‌تواند شعار عدالت را در كشور تحقق ببخشد وزارت امور اقتصادي و دارايي است.