اظهارات رييس جمهور ايران سخن ملت هاي عربي و اسلامي است// اكنون مرحله بازگشت به اصل مقاومت است

به گزارش خبرگزاري"مهر"، خالد مشعل عصر ديروز در جريان ديدارش با جمعي از مسئولان جمعيت دفاع از ملت فلسطين با بيان اين مطلب، افزود: ملت ايران شركاي ما در آزادي غزه بودند.

خالد مشعل در خصوص اظهارات دكتر احمدي نژاد و تاثير آن بر وضعيت سياسي منطقه نيز گفت: اظهارات وي انقلابي است و با وجود اينكه براي جامعه بين المللي شگفت انگيز مي باشد، ولي واقعيت را بيان مي كند، دشمنان ما توان شنيدن سخن حق را ندارند.

وي افزود: اگر حكومت ها نمي توانند اظهارات احمدي نژاد را بپذيرند، ملت ها از اين اظهارات استقبال مي كنند. شما (ملت ايران) حقيقت وجدان ملت هاي عربي واسلامي و ملت فلسطين را منعكس مي كنيد. ما درباره اين اظهارات از شما حمايت مي كنيم، اما غربي ها مي دانند كه اسراييل نامشروع است، ولي در اين باره دو گانگي نموده و از اسراييل حمايت مي كنند، چون از يهوديان مي ترسند.

خالد مشعل رييس دفتر سياسي جنبش حماس اعلام كرد: همان گونه كه ملت و دولت ايران در كنار ملت فلسطين هستند، مردم فلسطين نيز در كنار مردم ايران در مقابل دشمنان نظام اين كشور قرار خواهند گرفت.

وي در خصوص افق تحولات فلسطين در سايه سه رويداد خروج از غزه، انتخابات فلسطين و انتخابات اسراييل افزود: درباره آرام سازي اكنون علل و انگيزه هاي آن از بين رفته است، دشمن به آن پايبند نبود، اسراي ما را آزاد نكرد و شرايط آرام سازي را به اجرا در نياورد و به تجاوزات خود ادامه داد.

خالدمشعل اعلم كرد: با پايان يافتن سال 2005 مدت زمان آن نيز به پايان مي رسد، بنابراين طبيعي است كه آن را كنار بگذاريم و به تصميم استراتژيك خودمان، يعني مقاومت پايبند بمانيم و از ملت خود در مرحله آينده دفاع كنيم.

وي افزود: به همين دليل آرام سازي به پايان رسيده و اكنون ما وارد مرحله جديدي شده ايم كه همانا بازگشت به اصل مقاومت و دفاع از ملت فلسطين مي باشد.

مشعل تصريح كرد: اين رويكرد فلسطينيان به طور كلي است. تجاوز اسراييلي ها بايد با مقاومت فلسطين روبرو گردد. آرام سازي به معناي كنار گذاردن مقاومت نبود، بلكه گامي تاكتيكي براي مديريت صحنه نبرد مقاومت بود.

رييس دفتر سياسي جنبش حماس افزود: انتخابات مجلس قانونگذاري در 25 ژانويه 2006 برگزارخواهد شد. ما در حماس آماده اين انتخابات هستيم، اما سخن از احتمال تعويق آن در ميان است، زيرا اختلافاتي در جنبش فتح بوجود آمده است.

وي اظهارداشت: البته ما مخالف با به تعويق افتادن آن هستيم و به سود ملت فلسطين نخواهد بود، چون تعويق انتخابات به گسترش فساد و آشوب منجر خواهد داد و تشكيلات در تصميم گيري تك روي خواهد كرد.

وي در پاسخ به اين سوال كه چرا جنبش حماس خواستار ورود به مجلس قانونگذاري است، گفت: هدف حماس ساماندهي آرايش سياسي جامعه فلسطين مبارزه با فساد، انجام اصلاحات و تحكيم پايداري ملت فلسطين و در نتيجه دستيابي به يك سيستم سياسي فلسطين بر اساس اصل مشاركت نه تك روي است.

مشعل در مورد اختلافات داخلي در ميان اسراييل ها افزود: صهيونيست ها به طور طبيعي با يكديگر اختلاف دارند و قرار است انتخابات زودرس در 28 مارس برگزار شود و اين امر بر اختلافات آن افزوده است ، ولي پيش بيني مي كنيم كه رهبري اي در تل آويو روي كار آيد با صلح مخالف باشد.

همگي آنها با احقاق حق فلسطيني ها مخالف هستند، ما درحماس و مقاومت فلسطين تفاوتي بر ايمان ندارد كه شارون يا نتنياهو يا عمير پرتز بر سر كار آيند، ما با همگي آنها مبارزه خواهيم كردو بر حق ملت فلسطين اصرار و تاكيد داريم.

وي افزود: آنچه كه براختلافات آنها مي افزايد پايداري ماست. اگر پايداري ما نبود و مقاومت را كنار مي گذاشتيم، نبرد آنها با ما آسان مي نمود و در نتيجه اختلافاتي براي آنها پيش نمي آمد.

بنا بر اين گزارش؛ در اين ديدار مجتبي رحماندوست دبير كل جمعيت دفاع از ملت فلسطين ابتدا توضيحاتي در خصوص برنامه هاي كاري اين جمعيت در حوزه هاي فرهنگي، سياسي و معنوي در حمايت از فلسطين ارائه كرد.

همچنين موسي ابومرزوق عضو دفتر سياسي حماس نيز به ارائه تحليلي در خصوص آينده تحولات فلسطين پرداخت.