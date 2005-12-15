تكرار انتخابات در عراق به معناي پايان ديكتاتوري است

به گزارش خبرگزاري مهر، جعفري در گفتگو با روزنامه الوطن عربستان گفت :وضعيت عراق همانند يك زاويه منفرجه است كه ضلعي از آن رو به گذشته و ضلعي ديگر رو به آينده است و همچنان آرمانهاي زيادي است كه محقق نشده است كه براي تحقق آن نياز به تلاشهاي بيشتري است تا عراق به آن سطحي از ثبات و شكوفايي و امنيت كامل كه هم به آن چشم دوخته ايم، برسد.

نخست وزير عراق افزود: هنگامي كه به زاويه ديگري به عقب برگرديم تا مقايسه اي ميان وضعيت كنوني و گذشته خود داشته باشيم، پيشرفتهايي در زمينه امنيتي و اقتصادي و خدماتي مشاهده مي كنيم كما اينكه روند سياسي از زمان تشكيل دولت انتقالي تا تصويب قانون اساسي و انتخابات پارلماني روند رو به پيشرفتي را طي كرده است و هرگاه ما گام سياسي جديدي برداشتيم، تاثيرات روند سياسي افزايش مي يابد و تكرار انتخابات در هر كشور به معناي پايان ديكتاتوري است .



وي گفت : انتخابات به يك سنت براي عراقي ها تبديل شده است و دستاوردهاي زيادي دربعد سياسي و اقتصادي بدست آورده ايم و ميان بودجه سابق و آنچه به دولت منتخب تحويل خواهيم داد، تفاوت زيادي وجود دارد.



جعفري افزود : انتخابات حق كشوري است كه بايد براي همه نيروهاي ملي آن حفظ شود و براي من افتخار است كه از انتخابات و هر روند انتخاباتي حمايت كنم، حتي با كساني كه با آنها اختلاف نظر دارم و به اعتقاد من رقابت بايد در يك فضاي گسترده از آزادي همراه با پويايي و تحرك باشد.



وي درباره محاكمه ديكتاتور سابق عراق افزود: ما دستگاه قضايي عراق را دستگاهي مستقل از قوه مجريه مي دانيم، اين از نظراصولي، اما از حيث شكل و محتوا اين كشور كشوري آزاد است و هرفردي حق دارد از دادگاه انتقاد كند و ما به نوبه خود ملاحظات را به برادراني كه متولي امر قضاوت هستند، منتقل مي كنيم .



انتخابات پارلماني عراق از صبح امروز آغاز شد و بيش از 15 ميليون عراقي واجد شرايط راي تا ساعت 5 عصر امروز راي خود را به صندوقها خواهند انداخت تا در نهايت 275 نماينده پارلمان دائمي خود را برگزينند.



اين در حالي است كه انتخابات پارلماني براي عراقي هاي مقيم 15 كشور دو روز زودتر آغاز شد و زندانيان، بيماران، و نظاميان از دوشنبه به پاي صندوقهاي راي رفتند.

دوشنبه اين هفته بيماران وزندانيان عراقي در 60 بيمارستان و 25 زندان آراي خود را به صندوقها انداختند.