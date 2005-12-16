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۲۵ آذر ۱۳۸۴، ۱۰:۵۴

مدير عامل شركت پخش فراورده هاي نفتي استان تهران در گفت وگو بامهر :

در روز اول زوج و فرد كردن تردد خودروها 2 ميليون ليتر از مصرف بنزين كاسته شد

در روز اول زوج و فرد كردن تردد خودروها 2 ميليون ليتر از مصرف بنزين كاسته شد

مدير عامل شركت پخش فراورده هاي نفتي استان تهران گفت : مصرف بنزين استان تهران كه با زوج و فرد كردن ترددخودروها در روز اول هفته دو ميليون ليتر كاهش يافته بود ، در روزهاي پاياني به طور نسبي افزايش داشته است .

اكبر دربندي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي "مهر" درباره اثرات مثبت زوج و فرد كردن تردد خودروها در استان تهران گفت : در روز اول اجراي اين طرح در روزشنبه  ، كاهش مصرف بنزين بسيار قابل توجه بود به صورتي كه مصرف بنزين يكباره دوميليون و 200 هزار بشكه كاهش يافت .

وي افزود : اما اين روند كاهشي در روزهاي بعدي به تدريج متوقف شد به گونه اي كه در روز دوم  دوباره به ميزان تقاضا براي بنزين افزوده شد .

مدير عامل شركت پخش فراورده هاي نفتي استان تهران تصريح كرد : در دومين روز(روز يكشنبه ) از هفته محدوديت تردد خودروها ،  800 هزار ليتر به تقاضاي  بنزين در استان تهران افزوده شد كه بدين ترتيب ميزان كاهش مصرف بنزين با محدود شدن تردد خودروها براساس زوج يا فرد بودن پلاك  به يك ميليون و 400 هزار بشكه رسيد .

وي اظهارداشت : اما در روز سه شنبه نيز 300 هزار بشكه به مصرف بنزين استان تهران اضافه شد و حجم كاهش مصرف بنزين استان تهران ناشي از اين طرح ،  بالغ بر يك ميليون و 100 هزار بشكه شد .

به گفته دربندي ، نكته قابل توجه اين است كه روز چهارشنبه نيز دوباره يك ميليون بشكه به تقاضاها افزوده شد كه بدين ترتيب مي توان گفت با زوج و فرد كردن تردد خودروها در مجموع در روز چهارشنبه يك ميليون بشكه از مصرف بنزين كلان شهر تهران كاسته شده است .

وي اضافه كرد :  در هفته جاري ،  5/11 ، 2 /12 ، 3/12 و درحدود 12 ميليون ليتر به ترتيب در روزهاي شنبه تا سه شنبه درتهران بنزين به مصرف رسيده است .

وي درباره استاندارد بودن بنزين توليدي در كشور گفت : پايين بودن كيفيت بنزين كذب محض است چرا كه بنزين ايران كاملا مطابق با استانداردها است .

 

کد مطلب 265950

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