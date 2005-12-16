خانه احزاب در خدمت دولت، مجلس و قوه قضائيه است

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، موسوي تبريزي در چهاردهمين همايش بين المللي ضمن خيرمقدم به رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، نمايندگان مجلس و دبيران احزاب، هاشمي رفسنجاني را پدري براي انقلاب خواند و اظهار داشت: آيت الله هاشمي رفسنجاني فردي است كه در مقاطع حساس خيلي از مشكلات را حل كرده و امروز هم اكثريت ملت انقلابي و مطلع ايران بعد از پروردگار متعال و امام زمان در حل مشكلات به ايشان اميد دارند.

موسوي تبريزي با اشاره به فرا رسيدن شب هفت شهداي سانحه سقوط هواپيماي ارتش هم گفت: متاسفانه افراد فرهيخته اي را از دست داديم كه اميدواريم حداقل اين قضيه باعث شود علل اين حوادث با جديت پيگيري شود و در كشور ديگر اين حوادث را شاهد نباشيم زيرا در اين موارد اميد مردم و اعتماد آنها به حاكميت ها را از دست مي دهيم.

تبريزي بر اساس تصميم شوراي مركزي موضوع همايش اين فصل را تعامل احزاب با دولت و دولت با احزاب عنوان كرد و افزود: اين از بهترين موضوعات در زمان فعلي كيفيت تعامل احزاب با دولت و دولت با احزاب است و تمامي احزابي كه پروانه دار هستند التزام عملي به قانون اساسي قيد شده است اما اين حمايت به معناي اين نيست كه بايد آن را تمجيد كرد بلكه نقد هم بايد باشد و حتي در تمجيد هم بايد منطق و استدلال وجود داشته باشد.

وي به بحث امر به معروف و نهي از منكر اشاره كرد و گفت: اگر امر به معروف و نهي از منكر جمعي باشد قطعا موثرتر خواهد بود و در قرآن هم اين امر به صورت جمعي مطرح شده است.

رئيس خانه احزاب در ادامه گزارشي از عملكرد خانه احزاب و چند ماهه گذشته ارائه داد و تاكيد كرد: خانه احزاب در خدمت دولت، قوه قضائيه و مجلس و كميسيون هاي آن است و آمادگي دارد كارهاي تحقيقاتي اين كميسيون ها را به عهده بگيرد حتي نامه اي به قوه قضائيه نوشته ايم كه حاضريم در مورد لوايح حقوقي با اين نهاد همكاري كنيم اينكه مي خواهيم در مورد بارور شدن لوايح نظام كميته هاي مختلف همكاري كنيم تا اطلاعات خود را در اختيار آنها بگذاريم.