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۴ مهر ۱۳۸۲، ۱۰:۱۸

درماه ژانويه

"سيدني پولاك" فيلم "مترجم"را كليد مي زند

"سيدني پولاك" فيلم "مترجم"را كليد مي زند

فيلمبرداري فيلم "مترجم" ازماه ژانويه (دي) آغاز مي شود.

به گزارش خبرگزاري "مهر" ازسايتهاي اينترنتي " كوين ميشر" تهيه كننده اين اثربا اعلام اين خبرافزود:"ازاينكه "سيدني پولاك" كارگرداني را برعهده گرفته بسيارمسرورهستيم."
اين اثر داستان زن مترجمي را روايت مي كند كه در سازمان ملل فعاليت كرده وبه طورتصادفي از نقشه يك توطئه مطلع مي شود.
اوپس ازمدتي به هدف توطئه گران تبديل شده وبا همياري نماينده فدرال درصددجلوگيري از قتل يكي از رهبران آفريقا،برمي آيد.
ايفاي نقش كاراكترمحوري اين اثربرعهده " نيكول كيدمن" هنرپيشه اسكاري فيلمهاي "ساعتها"و"مولن روژ"است.
"ميشر" نقش اين بازيگررا درپروژه جديدش هيجان انگيزخواند وگفت :"" كيدمن" دراين فيلم ازكاراكترهوشمندي برخورداراست با اين وجود دربسياري ازصحنه هاي فيلم عملكردي اسرارآميزي دارد. دركل تصورمي كنم كه  تعليق موجود دراين اثر، موجبات رضايت مخاطبان را فراهم كند."

 

کد مطلب 26604

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