دكتر حسن غفوري فرد در گفت وگو با "مهر": احتمال عدم حضور هاشمي رفسنجاني در نشست فصلي خانه احزاب // مهلت دو هفته اي وزير كشور براي تجديد انتخابات شوراي مركزي خانه احزاب// اصولگرايان به نشست خانه احزاب نمي روند

دكتر حسن غفوري فردبه خبرنگار سياسي "مهر" افزود: خود آقايان موسوي تبريزي و كاشفي نيز در جلسات بوده اند و مقرر شده بود كه مخدوش بودن انتخابات شوراي مركزي جديد رسما اعلام نشود ، ولي مقدمات برگزاري مجدد انتخابات فراهم شود كه متاسفانه آقايان به اين توافق عمل نكردند.

وي افزود: حتي در دولت قبل هم مخدوش بودن انتخابات دور جديد شوراي مركزي اعلام شد و عليرغم همه مسايل، پورمحمدي وزير كشور پيشنهادي را مطرح كرده بود كه براي حل و فصل نهايي اختلافات در اين زمينه و برون رفت خانه احزاب از بحران كميته اي شش نفره شامل 3 نفر از هر يك از طرفين به مساله رسيدگي نمايند كه متاسفانه نمايندگان شوراي جديد مركزي در اين جلسه نيز حاضر نشدند و ظاهرا تصميم گرفته اند كه با توجه به امكاناتي كه در اختيار دارند يكطرفه اين مسير غير قانوني را ادامه دهند.

دكتر غفوري فرد با اعلام اينكه احتمالا آيت الله هاشمي رفسنجاني نيز با توجه به همين مسايل فردا در نشست اعلام شده خانه احزاب در تالار وزارت كشور شركت نخواهند كرد افزود: آخرين خبر اين است كه وزير كشور با توجه به اين رويكرد غير قانوني و عدم همكاري لازم براي تفاهم و حل و فصل اختلافات ، و همچنين اقدامات يكطرفه ، مهلتي دو هفته اي را براي زمينه سازي تجديد انتخابات شوراي مركزي خانه احزاب مقرر كرده است.

وي در پايان خاطر نشان كرد كه تعداد زيادي از احزاب و گروههاي مستقل و همچنين اصولگرايان در نشست فردا صبح خانه احزاب در تالار وزارت كشور شركت نمي كنند.

ياد آوري مي شود خانه احزاب با ارسال دعوتنامه هايي به احزاب و گروههاي مختلف از آنها براي شركت در نشست فصلي روز پنجشنبه (فردا) در تالار وزارت كشوردعوت كرده است و در خبرها آمده بود كه رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام اين نشست را افتتاح مي كند.