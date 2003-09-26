اميد "جاني دپ" براي كسب تنديس اسكار

"جاني دپ "درصحنه اي ازفيلم" دزدان دريايي كارائيب : نفرين مرواريد سياه "

به گزارش خبرگزاري "مهر" ازسايتهاي اينترنتي مديران توليد فيلم " دزدان دريايي كارائيب: نفرين مرواريد سياه" به حدي به موفقيت اين اثردرمراسم آكادمي اسكاراميدوارند كه اعلام كردند بي ترديد تنديس اسكاربهترين هنرپيشه مرد سال، ازآن بازيگراين اثر خواهد بود.

آنها شانس "جاني دپ" را براي كسب اسكاربسياربالا ارزيابي كرده وخاطرنشان كردند كه ايفاي نقش كاپيتان "جك اسپارو" دراين فيلم اكشن وماجراجويانه به هيچ عنوان آسان نبوده است.

سخنگوي اين شركت درادامه افزود:"حضور" دپ" دراين اثربسيارملموس وبكربود وتمامي منتقدان به اين امرواقف هستند."

كسب تنديس اسكار، پس ازفروش 270 ميليون دلاري اين فيلم درگيشه جهاني مي تواند به منزله موفقيت ديگري براي خالقان اين اثرباشد.