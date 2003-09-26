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۴ مهر ۱۳۸۲، ۱۰:۴۹

ازتابستان آينده

فيلمبرداري "كينگ كنگ " آغاز مي شود

فيلمبرداري "كينگ كنگ " آغاز مي شود

"پيترجكسون" كارگردان نامي استراليا فيلمبرداري "كينگ كنگ" را از تابستان آينده آغازمي كند.

به گزارش خبرگزاري "مهر" ازسايتهاي اينترنتي اين كارگردان درحال حاضرسرگرم ساخت سومين قسمت ازسه گانه "ارباب حلقه ها : بازگشت سلطان" است وبه محض پايان يافتن اين پروژه، نگارش فيلمنامه "كينگ كنگ" را درماه نوامبر (آبان) آغاز مي كند. 
خبرهاي جديد حاكي ازاين است كه  " نوامي واتز"هنرپيشه مطرح دنياي سينما  پيشنهاد حضوردراين فيلم را پذيرفت.
بازيگر تحسين شده فيلم "جاده مالهولند" دراين اثر نقش يك ستاره برادوي به نام "آن دارو" را بازي مي كند كه مورد مهرومحبت "كينگ كنگ" قرارمي گيرد.
"في راي" درسال 1933 اين نقش را بازي كرداين درشرايطي است كه "جسيكا لنگ" نيزدرسال 1976 نقش مذكوررا احيا كرد.ازجمله ديگرپروژه هاي آينده  "واتز" مي توان به فيلمهاي "تماس"و"ماندن" اشاره كرد.

کد مطلب 26613

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