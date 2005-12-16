احسان قائم مقامي فاتح تورنمنت آزاد 2005 شطرنج اوپن سايپا شد

به گزارش خبرگزاري " مهر" دراين دوره ازبازيها كه با حضور 135شطرنج بازمطرح سراسركشوردر9 دوربه روش سوئيسي با همكاري هيات شطرنج استان تهران درسالن اصلي اين فدراسيون برگزارشد.

احسان قائم مقامي استاد بزرگ بين المللي كشورمان (GM) با رتينگ بين المللي 2586 و كسب 8 امتياز و پوئن شكني بهتر اول شد و جايزه هفت ميليون ريالي اين دوره را دريافت كرد.

محسن شعرباف استاد فدراسيون جهاني شطرنج فيده (FM) از گلستان و دارنده رتينگ بين المللي 2378 با كسب همين امتياز و پوئن شكني كمتر نسبت به قائم مقامي در رده دوم جاي گرفت و علاوه بر دريافت جام نايب قهرماني، جايزه پنج ميليون ريالي را به چنگ آورد و مرتضي محجوب استاد بين المللي شطرنج (IM) با رتينگ بين المللي 2414 و كسب 5/7 امتياز در رده سوم ايستاد و علاوه بردريافت جام سومي اين پيكارها مبلغ چهار ميليون ريال جايزه نقدي را ازآن خود كرد.

از نكات قابل ذكر اين مسابقات مي توان به حضور شادي پريدر تنها استاد بزرگ بانوان ايران (WGM) اشاره كرد كه نهايتا با كسب 5/6 امتياز در ميان ده شطرنج باز برتر اين دوره قرار گرفت و جايزه ويژه خود را دريافت كرد.

درمراسم اختتاميه اين دوره نيز كه با حضور دكترمحمد ابراهيم مداحي رئيس فدراسيون شطرنج، هاشمي مديرعامل باشگاه فرهنگي ورزشي سايپا و ديگر مسئولين ورزشي برگزارشد ضمن تقديرازقهرمانان اين دوره، ازباربد پژوم شطرنج باز پنج ساله و علي كيازند ورزشكار 68 ساله به ترتيب بعنوان جوانترين و مسن ترين شركت كننده، محمود عبدالملكي پديده اين بازيها و آرش جمشيد عيني از معلولان جسمي سخت كوش اين مسابقات به نحو شايسته اي تقديربه عمل آمد.