  1. بین الملل
  2. سایر
۲۵ آذر ۱۳۸۴، ۹:۵۰

عناوين مهمترين خبرهاي جهان از شب گذشته تاكنون

عناوين مهمترين خبرهاي جهان از شب گذشته تاكنون

عناوين و سرخط مهمترين خبرهاي جهان از شب گذشته تاكنون به شرح زير است:

- توليد  جديدترين جت جنگنده  در نيروي هوايي آمريكا

- هند: اگر آمريكا به تعهدات هسته اي خود عمل نكند هند هم مي تواند از انجام تعهدات خود شانه خالي كند

- بوش به آژانس امنيت ملي اين كشور اجازه جاسوسي از آمريكائيها را داد

- كاهش محبوبيت شارون و حزب جديدش

- اعتصاب در سيستم حمل و نقل نيويورك

- كابينه هند خريد 95 هواپيماي بوئينگ را تصويب كرد

- درگيري ها و خشونت هاي نژادي در استراليا

- كره شمالي اعزام مقامات ارشد خود براي گفتگو با مقامات كره جنوبي را به تاخير انداخت

- مقامات آمريكا: پيش رفتي در گفتگوهاي سازمان تجارت جهاني در خصوص كالاهاي توليدي صورت نگرفت

کد مطلب 266146

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها