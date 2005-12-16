  1. بین الملل
۲۵ آذر ۱۳۸۴، ۱۱:۵۸

بر خلاف ادعاي بوش به اينكه هدفش از اين جنگ آوردن آزادي و امنيت و رفاه براي عراقي ها بوده است؛

رامسفلد: حمله به عراق، آمريكا را امن تر كرده است

وزير دفاع آمريكا بار ديگر با دفاع از حمله به عراق اعلام كرد كه اين حمله آمريكا را امن تر كرده است.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، دونالد رامسفلد گفت : تندروهاي خشونت طلب قصد خود را براي به سقوط كشاندن رژيمهاي ميانه رو مسلمان در منطقه اعلام كرده اند، با اين وجود ما احساس مي كنيم كه در امنيت هستيم.

وي كه با فاكس نيورز گفتگو مي كرد، افزود: بنابراين پيروزي يك حس واقعي است كه شيوه زندگي ما را حفظ مي كند و عراق كشوري با نفت ، آب ، مردمي باهوش است ، و داراي تاريخ است و اگر ما آنجا را به مامني امن براي تروريستها مبدل كنيم ،جهان بايد دنياي متفاوت و منطقه نيز منطقه اي متفاوت باشد و در ديگر نقاط جهان و در آمريكا تروريستها خطرات بزرگي را ايجاد خواهند كرد.

وي همچنين در پاسخ به اين سؤال كه چگونه اين جنگ آمريكا را امن تر كرده است، چنين توجيه مي كند: زيرا ما مي خواستيم با تروريستها نه در داخل آمريكا بلكه در خارج بجنگيم كه جنگ عراق اين فرصت را به ما داد.

جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا نيز بار ديگر با تاييد سياستهاي خود در عراق تاكيد كرد كه هدفش از جنگ به اين كشور حذف تهديد عمده براي امنيت آمريكا يعني رژيم صدام بوده است .

اين در حالي است كه بوش بارها دراظهارات عوامفريبانه مدعي شده بود كه هدفش از اين جنگ، آزاد كردن مردم عراق از چنگال ديكتاتور و آوردن رفاه و آزادي و امنيت براي آنها بوده است .

بوش و ديگر مقامات آمريكايي به رغم افزايش اعتراضات داخلي و خارجي به ادامه حضور نظامي آمريكا در عراق با خروج نظاميان خود از اين كشور مخالفت كرده اند.

