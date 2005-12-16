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۲۵ آذر ۱۳۸۴، ۱۳:۵۷

رئيس آژانس فدرال انرژي اتمي روسيه :

صنعت انرژي اتمي در آينده بر اساس راكتورهاي نوترون سريع خواهد بود

صنعت انرژي اتمي در آينده بر اساس راكتورهاي نوترون سريع خواهد بود

رئيس آژانس فدرال انرژي اتمي روسيه موسوم به "روس اتم" در "يكاترينبورگ" اعلام كرد كه صنعت انرژي اتمي در آينده بر اساس راكتورهاي نوترون سريع خواهد بود.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري ريانووستي، "سرگئي كرينكو" پس از نيروگاه اتمي بلويارسك اظهار داشت: "واحدي از نيروگاه  اتمي بلويارسك كه بر پايه نوترون هاي سريع "BN-600" كار مي كند، منحصر به فرد است".

وي افزود: "اين حيطه برتري هاي رقابتي ماست. در اين جا روسيه به طور قطع پيشتاز است. گام بعدي، ساخت "BN-800" است".

 وي  در رابطه با نيروگاه اتمي بلويارسك گفت: "از لحاظ زيرساختاري، كارهاي بسياري انجام شده است."

رئيس "روس اتم" ضمن ارائه توضيحاتي در رابطه با اين كه در سال آينده از بودجه فدرال مبلغ يك ميليارد روبل براي ساخت "BN-800" تخصيص داده شده است، اظهار نمود: "اين بهتر از قبل است، اما كمتر از ميزان لازم است".

گفته مي شود كه ارزش راكتور "BN-800"، به ميزان 46 ميليارد دلار برآورد شده است.

کد مطلب 266185

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