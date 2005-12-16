"آلزايمر" يكي از مهمترين مشكلات ميانسالان كشور است

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"،دكتر "محمدباقر لاريجاني" روز گذشته با بيان اين مطلب در مراسم افتتاحيه كنفرانس آلزايمر در تالار امام بيمارستان امام خميني ( ره ) ، با ابراز خرسندي از برگزاري اولين كنگره بين المللي آلزايمر در ايران، افزود: با توجه به شرايط بهداشتي و جمعيتي كشورمان، برخي از بيماري ها از اهميت بيشتري نسبت به گذشته يافته اند.

وي گفت : كنترل مرگ و مير در سال هاي پس از انقلاب اسلامي و افزايش مواليد به تدريج در حال تأثيرگذاري در نظام برنامه ريزي كشور است و موجب شده تا امروز با دهه هاي سني مواجه شده و سنين بالا در جمعيت رشد بيشتري داشته باشند.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران در خصوص تغيير روش هاي ارزيابي در نظام بهداشتي كشور اظهار داشت: اين ارزيابي از شاخص هاي ساده از جمله "مرگ و مير" و "بيماري زايي" به شاخص هاي پيچيده از جمله "وزن و بار" بيماري ها تغيير يافته است و در نتيجه ارزيابي نظام بهداشتي هم در مورد اينكه كداميك از بيماري ها داراي آثار بيشتري هستند، در حال تغيير است.

"لاريجاني" با اشاره به آمار وزارت بهداشت درباره خانم هاي مبتلا به بيماري هاي رواني خاطر نشان كرد: امروزه در بين سنين 30 تا 50 سال بيماري هاي رواني بيشترين وزن بيماري را در كشور دارند و توجه به اين مسئله بسيار مهم است.

وي اضافه كرد : با وجود اينكه بار آسيب ها در حوادث رانندگي در سنين جواني از نظر مرگ و مير بالا است اما به نظر مي رسد بايد برنامه ريزي دقيق و بيشتري به بيماري هاي رواني اختصاص يابد.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران تصريح كرد : در سيستم بيماري رواني بايد تلاش كنيم تا يك نظام مراقبت، پيشگيري و درمان به وجود آوريم.

وي با اشاره به ضرورت تشكيل كميته‌ ‏اي در اين زمينه، گفت: اميدواريم در جلسات شوراي سياستگذاري وزارت بهداشت، برنامه جامعي با حضور روانپزشكان تصويب شود تا از اين طريق بتوانيم خدمات خود را به اين گروه‌‏ها ساماندهي كنيم.

"لاريجاني" ابراز اميدواري كرد: دانشگاه علوم پزشكي تهران، مركز تحقيقات روانپزشكي و بيمارستان روزبه كه ساليان متمادي در عرصه روانپزشكي و تربيت اساتيد روانپزشكي فعال بوده اند، بتوانند تاثير خوبي بر نظام مراقبت از اين بيماري ‏ها داشته باشند.

وي اظهار داشت : بيماري آلزايمر در سنين بالاي 65 سال، حدود 5 تا 10 درصد افراد را مبتلا مي ‌‏كند كه اين موضوع نشان‌ ‏دهنده شيوع بالاي اين بيماري است.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران گفت : ايران سالمندان زيادي دارد، اما متاسفانه هنوز يك رشته دانشگاهي مخصوص مراقبت از گروه‌ ‏هاي سالمند در كشور به وجود نيامده است.

وي تأكيد كرد : دانشگاه علوم پزشكي تهران و مركز تحقيقات روانپزشكي و روانشناسي، اولين كلينيك حافظه را راه‌‏اندازي كرده‌‏اند كه اميدواريم اين پروژه ها به تدريج گسترش يابد.