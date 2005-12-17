شرايط شركت در آزمون دستياري پزشكي‌ اعلام شد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، بيست‌ و سومين‌ دوره‌ آزمون‌ پذيرش‌ دستيار فوق‌ تخصصي‌ در رشته‌هاي‌ مصوب‌ در دو مرحله‌ كتبي‌ و شفاهي‌ به ترتيب در تاريخ هاي پنجشنبه‌ 11 اسفند و آزمون‌ شفاهي‌ در روزهاي‌ شنبه‌ و يكشنبه‌ 13 و 14 اسفند در تهران‌ برگزار مي‌شود.

همچنين جدول‌ اعلام‌ نياز دانشگاه هاي‌ علوم‌ پزشكي‌ و خدمات‌ بهداشتي‌ درماني‌ از نظر تعيين‌ محل‌ سپردن‌ تعهد خاص‌ پذيرفته‌ شدگان‌ در هنگام‌ توزيع‌ كارت‌ در اختيار داوطلبان‌ قرار خواهد گرفت‌.

داوطلبان بايد با توجه‌ به‌ عدم‌ امكان‌ تغيير رشته‌ پس‌ از ثبت‌ نام‌ نسبت‌ به‌ انتخاب‌ رشته‌ مورد تقاضاي‌ خود دقت‌ لازم‌ را به عمل‌ آورند.

داوطلبان‌ واجد شرايط‌ مي‌ توانند از تاريخ 15 تا 30 آذرماه به‌ دانشگاه‌ هاي‌ علوم‌ پزشكي‌ و خدمات‌ بهداشتي‌ درماني‌ كشور مراجعه‌ و با توجه‌ به‌ رشته‌ تخصصي‌ پيش‌ نياز و ظرفيت هاي‌ تعيين‌ شده‌ صرفاً يكي‌ از رشته‌هاي‌ فوق‌تخصصي‌ را انتخاب‌ و براساس‌ مفاد راهنما ثبت‌ نام‌ كنند.

ثبت‌نام‌ در بيش‌ از يك دانشگاه‌ مجاز نبوده‌ و باعث‌ حذف‌ نام‌ داوطلب‌ از هر دو دانشگاه‌ مي شود و لازم به ذكر است پس‌ از ثبت‌نام‌ و انتخاب‌ رشته‌، تغيير رشته‌ به‌ هيچ‌ عنوان‌ مجاز نيست.

كارت‌ ورود به‌ جلسه‌ آزمون‌ در روزهاي‌ سه‌ شنبه‌ و چهارشنبه‌ مورخ 9 و 10 اسفند ماه جاري از ساعت‌ 9 صبح تا 17 در محلي‌ كه‌ متعاقباً به‌ دانشگاه‌ هاي‌ محل‌ ثبت‌ نام‌ اعلام‌ خواهد شد، توزيع‌ مي‌ شود.

كليه‌ پذيرفته ‌شدگان‌ آزمون‌ پذيرش‌ دستيار فوق‌ تخصصي‌ موظف‌ هستند پس‌ از اعلام‌ قبولي‌ در آزمون‌ تا زمان‌ شروع‌ به‌ آموزش‌ در محل‌ خدمتي‌ خود به‌ انجام‌ وظيفه‌ محوله‌ مشغول‌ بوده‌ و اين‌ گروه‌ صرفاً در هنگام‌ شروع‌ به‌ آموزش‌ با كسب‌ مجوز از معاونت‌ سلامت‌ مجاز به‌ ترخيص‌ از خدمت‌ خواهند بود.