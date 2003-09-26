تيم ايران با وجود شكست مقابل ميزبان راهي مرحله بعد شد

به گزارش خبرنگار "مهر" ، ملي پوشان بسكتبال كشورمان با قبول اين شكست به عنوان تيم دوم گروه خود ، بايد فردا به مصاف كره جنوبي بروند. در دور دوم اين مسابقه ها تيم بسكتبال كشورمان با تيمهاي قزاقستان و قطر نيز هم گروه است. گفتني است بسكتباليست هاي كشورمان در دور مقدماتي اين مسابقه ها مقابل تيمهاي قدرتمند تايوان و سوريه به برتري دست يافتند تا به همراه چين به مرحله دوم راه يابند.

لازم به ذكر است در صورت كسب دو پيروزي از سوي ملي پوشان بسكتبال كشورمان در مرحله دوم مسابقات بسكتبال قهرماني آسيا اين تيم به جمع چهار تيم برتر اين رقابتها راه خواهد يافت.