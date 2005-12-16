سقوط در رده بندي، صعود در مدال آوري

مسئولان كميته ملي المپيك پيش از اعزام كاروان ورزشي ايران به سومين دوره بازيهاي غرب آسيا شناسايي جايگاه ورزش كشور در بين كشورهاي منطقه غرب آسيا‏، تدارك جدي براي تيمهاي اعزامي و قرارگرفتن رشته هاي مختلف در جريان بازيهاي آسيايي 2006 را از عمده ترين اهداف خود براي شركت در اين مسابقات عنوان كردند.

براساس چنين هدف گذاري هايي مسئولان كميته ملي المپيك كسب 35 مدال ازاين مسابقات را پيش بيني كرده بودند كه مدالهاي بدست آمده دوبرابر پيش بيني هاي ابتدايي بود و ازاين منظر مي توان ارزيابي مثبتي از عملكرد كاروان اعزامي داشت.

علي كفاشيان دبيركل كميته ملي المپيك دراين باره مي گويد: به نظر من رنگ مدالهاي بدست آمده مي توانست مرغوبتر ازاين باشد. البته براي ما كسب مدال در اين مسابقات در درجه دوم اهميت قرار داشت. همين كه ايران رقباي خود را درغرب آسيا شناخت و درجريان بازيهاي غرب آسيا قرار گرفت‏، براي ما از اهميت بسزايي برخوردار است.

كفاشيان تاكيد مي كند: ما نقاط ضعف وقوت كاروان ورزشي ايران را در دوحه مورد نقد وبررسي قرار داديم ومشخص شد كه بايد روي مسائلي مانند مربيگري‏، تداوم اردوها، تمرينات مستمر و... تمركزجدي داشته باشيم تا در مسابقات آسيايي سال آينده به نتايج بهتري دست پيدا كنيم.

بي ترديد عملكرد كاروان اعزامي به سومين دوره بازيهاي غرب آسيا بايد بيش از همه مورد توجه ستاد بازيهاي دوحه - پكن قرار بگيرد كه مسابقات مهمي چون بازيهاي آسيايي و المپيك را درپيش رو دارد و بايد برنامه ريزيهاي آينده را براساس نتايج بدست آمده در اين مسابقات انجام دهد.

رحيمي دبيرستاد بازيهاي دوحه - پكن با اشاره به ضرورت چنين توجهي مي گويد: مصاف با كشورهاي عربي تجربه خوبي بود تا درمسابقات آسيايي آينده بتوانيم بر آنها غلبه كنيم. به هرحال كشورهاي عربي نيزمي توانند دركنار كشورهاي شرق آسيا براي ما مشكل ساز باشند.

وي با نگاهي جزئي تر نسبت به عملكرد تيم هاي اعزامي مي گويد: درچند رشته تيمي مانند واليبال و فوتبال انتظار قهرماني داشتيم كه نتوانستيم به نتيجه مطلوب يعني مدال طلا دست يابيم. شكست تيم ملي واليبال به دليل افت بدني بازيكنان ومقداري هم اشتباه مربي تيم بود. درفوتبال نيزما به راحتي مي توانستيم مدال طلا بگيريم، ولي از آنجا كه بازيكنان تيم اميد به هماهنگي لازم نرسيده بودند سيموئز نتوانست كار بيشتري انجام دهد.

رحيمي با اشاره به نتايج ساير رشته ها كه انتظاركسب مدال از آنها نمي رفت، مي گويد: ما در دووميداني روي 5 تا 6 مدال طلا برنامه ريزي كرده بوديم، درحالي كه تنها به دومدال دست يافتيم كه دراين زمينه فدراسيون بايد گزارش فني ارائه دهد. ازطرفي ما درشنا تصور كمتري براي كسب مدال داشتيم كه نتايج قابل توجه و دور ازانتظاري بدست آمد.

وي با تقدير از رشته هندبال مي گويد: با اينكه فدراسيون هندبال بر عدم اعزام خود به اين مسابقات تاكيد مي كرد، اما بازيهاي بسيار درخشاني را ارائه كرد و توانست تيم هاي قدرتمند عربستان وسوريه را شكست دهد و درنهايت به كويت قهرمان آسيا باخت و مدال نقره گرفت. تيم وزنه برداري با وجود اينكه تيم جواني را به مسابقات غرب آسيا اعزام كرده بود، توانست به دو مدال طلا دست يابد.

رحيمي درمجموع كسب مقام چهارمي ايران رامثبت ارزيابي مي كند ومي گويد: دراين مسابقات رشته هايي شركت داشتند كه ايران در آنها ضعيف تر بود. بسياري از رشته هاي ورزشي مانند جودو‏، تكواندو، كاراته و... كه ايران در آنها صاحب عنوان است در اين مسابقات حضورنداشت كه درصورت حضور چنين رشته هايي ايران به راحتي مي توانست جزو سه تيم اول اين بازيها باشد.

چنين اظهاراتي درشرايطي مطرح مي شود كه كاروان ورزشي ايران نسبت به دو دوره گذشته رقابتهاي غرب آسيا روند نزولي را طي كرده است و اين بايد زنگ خطري جدي براي بازيهاي آسيايي 2006 تلقي شود. قرارگرفتن سه كشورعربي قطر، كويت و سوريه در رده هاي اول تا سوم بازيهاي غرب آسيا در حالي براي كشورمان بدست آمد كه اين كشورها به لحاظ استعداد، توان و پشتوانه ورزشي قابل مقايسه با ورزش ايران نيستند و تنها درسايه توجه به رشته هاي پايه اي شنا، دو وميداني،‌‌ ژيمناستيك توانسته اند مدال هاي خوشرنگي را صيد كنند.

اين درحالي است كه به جز شنا كه درمسابقات غرب آسيا نمره قبولي گرفت و تقريبا نيمي ازمدالهاي كاروان ورزشي كشورمان را بدست آورد، دو رشته دو وميداني و ژيمناستيك در اندازه واقعي خود ظاهرنشدند.

ژيمناستيك با كسب سه مدال نقره و دوبرنز هرچند پس ازسوريه عنوان نايب قهرماني را بدست آورد، ولي اين رشته كه از دو سال گذشته مديريتي متمركز را در راس فدراسيون ندارد، همچنان گرفتاربي برنامگي وفقر استعداد در سطح تيم ملي است.

هرچند سرپرست فدراسيون ژيمناستيك ضعف داوري و كم تجربگي نفرات اعزامي را عامل اصلي كسب نتايج ضعيف تيم ملي عنوان مي كند، ولي پرواضح است كه اين رشته نسبت به دوره قبل كه ماحصل تيم اعزامي كشورمان دو مدال طلا، يك نقره و دو برنز بود عملكرد ضعيف تري داشت ونتوانست كارنامه قبولي بگيرد.

در رشته دو وميداني با وجود اينكه تيم كشورمان با نفرات اصلي خود نظير احسان حدادي، سجاد مرادي، عباس صميمي‏، روح الله عسگري و... در اين مسابقات شركت كرده بود، با كسب 13 مدال وتكيه زدن برجايگاه سوم بازيهاي غرب آسيا به كار خود پايان داد. 3 طلا، 5 نقره و5 برنز ماحصل كار 16 دونده اعزامي به بازيهاي غرب آسيا بود.

بيزن شادمهر كارشناس دووميداني ضمن انتقاد از نتايج تيم دو وميداني مي گويد: اين بازيها درسطحي نبود كه در فصل آماده سازي و برنامه ريزي تمرينات، بخواهيم بهترين ورزشكاران مان را به دوحه اعزام كنيم. وي ادامه مي دهد: مسابقات غرب آسيا سطح بسيار پاييني داشت و شركت كردن در چنين مسابقاتي با اين سطح براي قهرمانان ايران مناسب نبود.

وي اضافه كرد: درمواد 5 هزار و10 هزارمتر تنها سه ورزشكارحضور داشتند كه دونده ما دومدال برنز كسب كرد. در دهگانه سه ورزشكار حضور داشتند كه دونفر آنها ايراني بودند و ازاين تعداد تنها علي فيضي مسابقه را تمام كرد وبه مدال طلا رسيد. در ساير رشته ها نيز بصورت ميانگين حدود 5 تا 6 نفرحضور داشتند وبا اين شرايط نيز ما عملكرد قابل قبولي نداشتيم.

كفاشيان رئيس سابق فدراسيون دووميداني هم مي گويد: ما روي 5 تا 6 مدال طلا در دووميداني حساب كرده بوديم كه تنها دومدال طلا گرفتيم. دلايل اين نزول بايد هرچه زودتر بررسي شود و تيم آماده تري را روانه بازيهاي آسيايي كنيم.

حسين جلالي رئيس فدراسيون دو وميداني نيز چندان از عملكرد تيمش راضي نيست. او مي گويد: بچه ها آماده نبودند. ما اكنون در فصل بدنسازي قرار داريم و ورزشكاران ما خسته بودند. وي با بيان اينكه از لحاظ كسب مدال پس از تيم قطر دوم شديم، ياد آور شد: احسان حدادي همچون هميشه بهترين نفرما بود. زهرا نبي زاده نيز در پرش ارتفاع بانوان خوب كاركرد. اما نفراتي مانند صميمي، مرادي، مهاجرشجاعي، عسگري و رباني خوب كارنكردند كه دليل اصلي آن انجام مسابقات سنگين در ماههاي گذشته و قرارداشتن در فصل بدنسازي بود.

بهرحال بنظر مي رسد دو وميداني دربازيهاي آسيايي در رقابت با تيمهاي قدرتمند شرق آسيا و دوندگان قطري وعربستاني كار دشواري براي كسب مدال دارد وناكامي برخي چهره هاي سرشناس دو وميداني دربازيهاي غرب آسيا بايد هشداري جدي براي اين رشته تلقي شود.

اما در ميان تيمهاي پايه شناگران كشورمان گل سرسبد كاروان اعزامي ايران بودند. كسب 6 مدال طلا، 6 نقره و5 برنز نشان داد كه درصورت توجه وحمايت از اين رشته مدال آور مي توان افقهاي روشني را در اين رشته انتظاركشيد. تيم شناي كشورمان به نسبت تعداد شناگران و تعداد مدالهاي بدست آمده ( 12 شناگر‏، 17مدال) كارنامه قابل قبولي در بازيهاي غرب آسيا برجاي گذاشت، هرچند نبايد سطح اين مسابقات را به تمام آسيا تعميم داد و انتظارداشت چنين مدال آوري در بازيهاي آسيايي نيزتكرارشود.

وحيد مرادي رئيس فدراسيون شنا با واقع بيني عملكرد تيم شناي كشورمان را به نقد مي كشد: تيم ما فوق العاده عمل كرد. تمام شناگران ما فراتر ازحد انتظار ظاهرشدند. اين نتايج حاصل رويكرد علمي فدراسيون وبكارگيري تازه ترين دستاوردهاي فني و تكنيكي دراين رشته وتوجه به پايگاههاي قهرماني سراسركشور است كه به شناسايي و پرورش استعادها مي پردازد.

وي درمورد بازيهاي آسيايي دوحه قطرمي گويد: اينكه انتظار داشته باشيم دربازيهاي آسيايي هم مدال بگيريم، فكرخطايي است. با وجود كشورهاي شرق آسيا كه ازقدرتهاي جهاني اين رشته به شمار مي روند، در بازيهاي آسيايي كار بسيارسختي پيش رو داريم. با اين وجود ما نا اميد نيستيم وتلاش مي كنيم و اميدواريم تا درچند رشته به فينال مسابقات آسيايي را پيدا كنيم.

اما پس ازشنا بايد از تيراندازي بعنوان يكي ديگر از رشته هاي موفق ومدال آوركاروان ورزشي ايران دربازيهاي غرب آسيا ياد كرد كه بدون كمترين سر وصدا بيشترين مدالها را به اردوي ايران آوردند. تيم تايراندازي كشورمان با كسب 4 مدال طلا، سه نقره و دوبرنز مقام قهرماني بازيهاي غرب آسيا را به خود اختصاص دادند كه دراين ميان بايد از درخشش بانوان تيرانداز كشورمان به نيكي ياد كرد. تيراندازي هرچند نخستين تجربه حضورخود در بازيهاي غرب آسيا را تجربه مي كرد، ولي ثابت كرد كه در صورت برخورداري از امكانات ويزه و توجه جدي به اين رشته مي تواند در بازيهاي آسيايي حرف هاي بسياري براي گفتن داشته باشد.

در شمشيربازي نيز تيم 6 نفره كشورمان به 5 مدال با ارزش دست يافت كه طلاي مجتبي عابديني خوش رنگ ترين مدال شمشيربازان كشورمان بود. اين رشته نيز در طول سالهاي اخير درسايه حضورمستمر قهرمانان سرشناس دنيا و برگزاري مسابقات جهاني به پيشرفتهاي فني ارزشمندي دست يافته و با برگزاري اردوهاي مشترك با كشورهاي صاحب نام شمشيربازي جهان مي توان تيم قدرتمندي را در بازيهاي آسيايي دوحه آماده كرد.

در وزنه برداري به دومدال طلا، يك نقره و2 برنز دست پيدا كرديم كه با توجه به سياست جوانگرايي ايوانف مي تواند كارنامه قابل قبولي براي وزنه برداري كشورمان تلقي شود. البته اين مسابقات به خوبي نشان داد فاصله قهرمانان ما با وزنه برداران بلغاري الاصل قطري بسيار زياد است، ضمن اينكه در بازيهاي آسيايي كشورهاي چين و قزاقستان رقيبان جدي براي وزنه برداري ايران بشمارمي آيند و بايد ديد جوانگرايي انجام شده در تيم ملي تا چه حد پاسخگوي انتظارات بالايي است كه از رشته وزنه برداري وجود دارد.

علي مرادي رئيس فدراسيون وزنه برداري مي گويد: ايوانف تحول تازه اي را درتيم ملي آغازكرده و بايد به او فرصت داد تا برنامه هايش را به مرحله عمل درآورد.

وي با ابراز رضايت ازعملكرد تيم اعزامي به بازيهاي غرب آسيا مي گويد: كسب دومدال طلا براي ملي پوشاني كه براي نخستين بار دراين مسابقات شركت مي كردند بسيار با ارزش است. ضمن اينكه دوقهرمان نقره اي ما درمصاف با وزنه برداران بلغاري الاصل از دستيابي به مدال طلا بازماندند.

مرادي با تاكيد بر اينكه هدف ايوانف المپيك پكن است، افزود: بهرحال نسل تازه اي در وزنه برداري آغازبكاركرده اند وجا پاي بزرگان اين رشته گذاشته اند كه تنها با كسب تجربه درميادين بين المللي مي توان به آينده اين جوانان ودرخشش درميادين آسيايي و المپيك اميد بست.

اما ضعيف ترين كارنامه در بين كاروان اعزامي را بولينگ ازآن خود كرد. اين رشته كه نخستين حضور بين المللي خود را تجربه مي كرد نشان داد كه از تجربه اندكي برخوردار است و درصورتي كه قصد داريم در اين رشته تيمهايي را درمسابقات بين المللي شركت دهيم، بايد زمينه آماده سازي مناسب تر اين تيمها و استفاده ازمربيان توانمند و اردوهاي مقطعي را براي ورزشكاران اين رشته فراهم كنيم. نداشتن مربيان درجه يك، امكانات محدود، تعداد اندك ورزشكاران اين رشته ومهمتر ازهمه سابقه اندك جملگي موانعي جدي برسر راه رشد اين رشته به شمارمي آيد.

در بين رشته هاي گروهي نيز بايد به هندبال نمره قبولي داد. اين تيم پس ازكويت قهرمان بلامنازع آسيا، مدال نقره گرفت و در مجموع بازيهاي قابل قبولي را به نمايش گذاشت. درعوض واليبال كه انتظار مي رفت مدال طلاي اين دوره از بازيها را از آن خود كند، در ديدارفينال مغلوب قطري شد كه درطول يكسال گذشته دوبار مغلوب واليبال ايران شده بود، ولي ضعف بدني و اشتباهات داوري وكوچينگ غلط تيم كشورمان را از مدال طلا بازداشت.

يزداني خرم با واقع نگري به نقد عملكرد تيم واليبال مي پردازد: بايد قبول كنيم قطريها بهتر ازما كاركردند وقهرمان شدند. بازيكنان باتجربه ما دربازي فينال بسيارضعيف عمل كردند، ضمن اينكه آقاي پارك هم درتعويضهاي خود اشتباه داشت و بيش از حد تيم را جوان كرد.

وي ادامه مي دهد: ما ازهمين امروز بدنبال رفع نقاط ضعف مان خواهيم بود و حتي اگر لازم باشد در مورد ادامه همكاري با پارك تجديد نظرخواهيم كرد. هدف ما كسب مدال طلاي بازيهاي آسيايي است و هيچ دليلي وجود ندارد كه ما با اين همه بازيكن خوب در مقاطع سني مختلف نتوانيم به اين مهم دست پيدا كنيم .

درفوتبال هم هرچند با توجه به استفاده از 5 بازيكن بزگسال در تركيب تيم اميد مقام سومي و مدال برنزعلاقمندان به فوتبال را راضي نكرد، ولي اين تيم بارقه هايي از اميد را برانگيخت تا به لطف درايت و كارداني سيموئز وي بتواند فوتبال ايران را به آرزوي 32 ساله خود براي حضور در المپيك رهنمون سازد.

سيموئز دراين راه مربيان باتجربه و استخوان خرد كرده اي چون محمود ياوري ومجيد جهانپور را دركنار خود دارد وجمعي از بازيكنان جوان وجوياي نام نيز دستمايه اي قدرتمند دراختيار سرمربي برزيلي وحرفه اي تيم اميد قرارداده است كه رسيدن به المپيك پكن را دست يافتني تر ازهر زمان ديگري مي كند.

بهرحال كارنامه ورزش ايران در سومين دوره بازيهاي غرب آسيا درحالي بسته شد كه در فاصله كمتر از10 ماه تا بازيهاي آسيايي 2006 قطر شرايط آمادگي تيمهاي كشورمان و رقباي منطقه غرب آسيا مورد ارزيابي و سنجش جدي قرارگيرد تا با توجه به نتايج و عملكرد تيم هاي اعزامي ازهم اكنون در تدارك و برنامه ريزي بهتر براي بازيهاي آسيايي 2006 قطر و المپيك 2008 باشيم و بتوانيم با استفاده از تجربه ارزشمند اين مسابقات جايگاهي بهتر را دربازيهاي مهم پيش رو بدست آوريم.

* ناصر تقي پور