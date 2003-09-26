پرسپوليس از روز يكشنبه به اردو مي رود

به گزارش خبر نگار " مهر " تمرينات روز هاي اخير پرسپوليس در دو نوبت صبح و بعد از ظهر پيگيري شده و بازيكنان صبحها به تمرينات بدنسازي و استقامتي پرداختند و عصر ها مرور برنامه هاي تاكتيكي وكار با توپ را در دستور كار داشتند .

در تمرينات اخير كه در غياب ملي پوشان پرسپوليس انجام شد ، بگوويچ سرمربي كروات اين تيم با دقت كار شاگردانش را زير نظر داشت و از بازيكنان مي خواست تا با انگيزه و جديت بيشتري تمرين كنند تا بتوانند نتيجه ضعيف ديدار با پيكان را جبران نمايند .

در تمرينات تاكتيكي او بيشتر بر روي هماهنگي مدافعين و پوشش مناسب در اين منطقه تاكيد داشت و تمرينات اختصاصي را با مدافعين انجام مي داد . ضمن اينكه تغيير سريع بازي از دفاع به حمله و مرور شيوه هاي متنوع تهاجمي نيز در دستور كار مهاجمين قرار داشت كه مشخص بود بيشتر بر روي بازي اين هفته با سپاهان برنامه ريزي شده است .

بهر حال به نظر ميرسد بگوويج براي رهايي از انتقاد هايي كه پس از اولين شكست در ليگ متوجه او شد تدابير ويژه اي را براي بازي اين هفته با سپاهان در نظر گرفته و حتي اين احتمال را براي خود قائل شده است كه در صورت نرسيدن علي دايي به اين ديدار بتواند به امتيازات حساس اين مسابقه دست يابد .

او حتي به مسئولين پرسپوليس سفارش كرده تا اردوي كوتاه مدتي را پيش از اين ديدار در تهران تدارك ببينند تا بتواند بازيكنانش را از نظر روحي براي مصاف با سپاهان آماده كند . تنها نگراني مربي كروات سرخپوشان در اختيار نبودن بازيكنان ملي پوش خود در تمرينات روزهاي گذشته بوده كه به اعتقاد او باعث نوعي ناهماهنگي دربرنامه هاي مورد نظر او مي شود .