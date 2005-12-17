آمريكا از تمديد ماموريت تيم بررسي ترور حريري ابراز خرسندي كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه لس آنجلس تايمز، سخنگوي وزارت خارجه آمريكا از تصميم شوراي امنيت براي تمديد 6 ماهه مدت ماموريت تيم ترور رفيق حريري تقدير كرد و به خبرنگاران گفت: ما از گامي كه شوراي امنيت برداشت خرسند هستيم، زيرا افزايش زمان بررسي ها تا ژوئن سال 2006 بسياري از مسائل را روشن تر خواهد كرد.

شين مك كورمك گفت: من گمان نمي كنم سوريه از اين اقدام سازمان ملل رضايت داشته باشد، زيرا اين اقدام سبب مي شود كه جنبه هاي بيشتري از همكاري نكردن اين كشور با سازمان ملل مشخص شود.

وي در ادامه خاطرنشان كرد: اگر دولت سوريه و برخي دولت هاي ديگر گمان مي كنند كه جامعه جهاني بررسي اين موضوع را به تعويق مي اندازد و آن را مهم تلقي نمي كند، در اشتباه هستند.



قطعنامه 1644 شوراي امنيت كه فرانسه به كمك انگليس و آمريكا آن را براعضاي شوراي امنيت تحميل كردند، تصريح مي كند كه بنا به درخواست ديگر دولت لبنان يعني تشكيل دادگاه بين المللي براي محاكمه كساني كه به ترور حريري متهم شده اند، شورا عنان (دبيركل سازمان ملل) را مامور كمك به لبنان در زمينه تعيين ماهيت و زمينه كمكهاي بين المللي لازم به دولت بيروت دراين خصوص كرده است.

اين قطعنامه كه پنجشنبه شب گذشته به تصويب رسيد، علنا تاكيد مي كند كه " سوريه بايد به شكل كامل و غير مشروط با تيم تحقيق همكاري كند و پاسخهاي فوري و بدون هرگونه ابهام به موضوعاتي كه تيم اعلام كرده است، سوريه هنوز پاسخ نداده است، ارائه كند."