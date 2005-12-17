به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، اثر جديد اين كارگردان "فرشتههاي برفي" نام دارد و با بودجه اندكي جلو دوربين ميرود. بكينسل در اين فيلم نقش پيشخدمتي را بازي ميكند كه در يك شهر كوچك زندگي ميكند، اما آسيبهاي حاصل از زندگي با همسر سابق هرگز وي را رها نميكند.
"فرشتههاي برفي" بر اساس رمان استوارت اونان كليد ميخورد و فيلمبرداري آن از ماه فوريه آغاز ميشود. سام راكول و اليويا تريلباي از ديگر بازيگراني هستند كه در اين اثر به ايفاي نقش ميپردازند. بكينسل اين روزها در انتظار نمايش قسمت دوم فيلم "عالم ارواح" به سر ميبرد.
اين اثر روز 20 ژانويه روانه سالنهاي سينما ميشود. "عالم ارواح" كه تحت نظارت شركت فيلمسازي ميراماكس توليد شده، در نخستين هفته اكران بالغ بر 22 ميليون دلار در گيشه به دست آورد. "عالم ارواح" پس از آثاري چون "جيپرز كريپرز" و "فردي عليه جيسون"، سومين فيلم هراسناكي بود كه در سال 2003 با استقبال چشمگيري مواجه شد.
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