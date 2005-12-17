تيم تهران قهرمان مسابقات آزاد تنيس خاكي كشور شد

به گزارش خبرنگار" مهر" مسابقات نهايي اين ديدارها بعد از گذشت يكماه به ميزباني هيات تنيس كيش پنجشنبه هفته گذشته انجام شد كه درنهايت تيم تهران درمقابل تيم آذربايجان غربي با نتيجه 2 برصفر به پيروزي رسيد و قهرمان اين ديدارها شد.

بنابراين گزارش در ديدار رده بندي دوتيم كيش وخوزستان مقابل يكديگر قرارگرفتند كه درنهايت تيم ميزبان بازيها كيش با كسب نتيجه 2 بر صفر پيروزشد وعنوان سوم را بدست آورد.

بازيهاي مقدماتي اين رقابتها آبانماه سالجاري به ميزباني استان خوزستان انجام شد كه دوبازي رده بندي وفينال به علت هواي نامساعد و باراني دراين شهر به تعويق افتاد.