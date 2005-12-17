  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۶ آذر ۱۳۸۴، ۱۷:۱۴

تيم تهران قهرمان مسابقات آزاد تنيس خاكي كشور شد

رقابتهاي قهرماني آزاد تنيس خاكي بانوان كشور با قهرماني تيم تهران به پايان رسيد.

به گزارش خبرنگار" مهر" مسابقات نهايي اين ديدارها بعد از گذشت يكماه به ميزباني هيات تنيس كيش پنجشنبه هفته گذشته انجام شد كه درنهايت تيم تهران درمقابل تيم آذربايجان غربي با نتيجه 2 برصفر به پيروزي رسيد و قهرمان اين ديدارها شد.

بنابراين گزارش در ديدار رده بندي دوتيم كيش وخوزستان مقابل يكديگر قرارگرفتند كه درنهايت تيم ميزبان بازيها كيش با كسب نتيجه 2 بر صفر پيروزشد وعنوان سوم را بدست آورد.

بازيهاي مقدماتي اين رقابتها آبانماه سالجاري به ميزباني استان خوزستان انجام شد كه دوبازي رده بندي وفينال به علت هواي نامساعد و باراني دراين شهر به تعويق افتاد.

کد مطلب 266607

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه