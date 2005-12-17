تعداد دانشجويان اعزامي به خارج از كشور كاهش يافت // بانك ها مهمترين عامل عدم پرداخت وام دانشجويي هستند // انجمن واقفين خوابگاه ساز تشكيل مي شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دكتر "محمود ملاباشي" در پنجاه و چهارمين نشست روساي دانشگاه ها و مراكز پژوهشي در خصوص مشكلات رفاهي دانشجويان افزود: يكي از مهمترين مشكلات موجود براي دانشجويان دريافت وام هاي شهريه است كه صندوق رفاه دانشجويي به دنبال دريافت مبلغ تصويب شده براي وام هاي شهريه است.

وي تصريح كرد: در اين زمينه بانك ها با سهل انگاري و تقاضاي تضمين هاي لازم به بانك، پرداخت وام به صندوق رفاه دانشجويي را با مشكل مواجه ساخته اند. بانك ها همچنين اخذ سود انباشته به ميزان 4 درصد را خواستار شده اند.

معاون دانشجويي وزارت علوم اظهار داشت: با تخصيص و پرداخت اين وام به صندوق پيش بيني مي شود حداقل به 80 درصد از دانشجويان وام تعلق گيرد.

وي در خصوص افزايش ظرفيت دانشجويان در سال جاري و مشكلاتي كه اين موضوع به دنبال داشته افزود: با توجه به اينكه وزارت علوم در تلاش است ظرفيت دانشجويان در دانشگاه هاي كشور به متوسط جمعيت دانشجويي در كشورهاي توسعه يافته برسد، تحقق اين هدف و بالا بردن افزايش ظرفيت، مشكلات رفاهي و خوابگاهي را نيز به دنبال دارد.

"ملاباشي" با اشاره به بازديد از خوابگاه هاي برخي دانشگاه ها خاطرنشان كرد: دانشگاه هاي كشور با كمبود شديد خوابگاه مواجه هستند. بسياري از خوابگاه ها نيز فاقد امكانات بهداشتي و كافي براي آشپزي هستند. كمبود سالن سلف سرويس و تجهيزات آشپزخانه اي نيز يكي ديگر از معضلات است.

وي بسياري از راه ها و مسيرهاي دانشگاه ها تا خوابگاه را نامناسب دانست و تصريح كرد: تجهيز امكانات ورزشي، سرمايشي- گرمايشي در خوابگاه ها از ضروريات است.

معاون دانشجويي وزارت علوم با اشاره به نارسايي وضعيت آب شرب در برخي دانشگاه ها افزود: كمبود تجهيزات علمي، آموزشي و پژوهشي از مهمترين معضلاتي است كه دانشجويان با آن دست به گريبان هستند.

وي ناتواني دانشگاه ها را در تهيه غذاي گرم ارزان قيمت براي دانشجويان بزرگترين معضل دانست و تصريح كرد: به كار نبردن مديريتي مناسب براي انبارهاي دانشگاه ها باعث مي شود بسياري از مواد غذايي در انبارها فاسد شوند.

"ملاباشي" افزود: وزارت علوم در نظر دارد با فراهم كردن زمينه لازم براي فعاليت بخش خصوصي و ايجاد رقابت ميان اين بخش و بخش دولتي، همچنين با راه اندازي رستوران هاي آزاد با همكاري بخش خصوصي كيفيت غذا را در دانشگاه ها بالا ببرد.

وي در خصوص وضعيت بورس و اعزام دانشجو به خارج از كشور تصريح كرد: اعزام شدگان به خارج از كشور در سال 83، صدو هفتاد نفر و در سال 84 اين رقم به 167 نفر كاهش يافته است.

وي هدفمند كردن اعزام دانشجو به خارج از كشور را از برنامه هاي وزارت علوم دانست و گفت: پايان دادن به روش سنتي در اعزام دانشجو و جايگزين كردن اين روش به اعطاي وام نيز از سياست هاي معاونت دانشجويي در دادن بورس به شمار مي آيد.

معاون دانشجويي وزارت علوم با تأكيد بر اعزام دانشجو در رشته هاي جديد و خاص تصريح كرد: تفاهم نامه هاي دانشگاه هاي كشور با دانشگاه هاي خارج از كشور بايد هماهنگ با وزارت علوم انجلام شود تا در ارزشيابي مدارك اين دوره هاي مشترك مشكلي به وجود نيايد. اعطاي بورس هاي كوتاه مدت 6 ماهه دوره دكتري نيز از برنامه هاي وزارت علوم است

وي پنج در هزار از بودجه دانشگاهي را مختص به ورزش دانشجويان دانست و يادآور شد: تشكيل انجمن واقفين خوابگاه ساز، بهبود كيفيت غذا با تعويض گوشت قرمز يخي به گوشت سفيد و گوسفندي را از برنامه هاي مهم معاونت دانشجويي وزارت علوم است.