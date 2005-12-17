باشگاه استقلال مراسم سوگواري شهداي سقوط هواپيما C- 130 را برگزار مي كند

به گزارش خبرگزاري" مهر" روابط عمومي اين دوباشگاه با انتشاربيانيه اي كه به امضاء مديران دوباشگاه رسيده ازبرگزاري ديداري دوستانه به همين مناسبت در روزيكشنبه خبردادند. متن اين پيام به شرح ذيل است:

" روزهاي پاياني پاييز، برگ ريزان درختان و سرماي خزان امسال را كم كم در حالي به تاريخ مي سپاريم كه همچنان غم بزرگي درقلب خود احساس مي كنيم. غم از دست دادن مرداني كه توسط مقام معظم رهبري اصحاب رسانه ناميده شدند. مرداني ازجنس عشق وعلاقه به خدمت كه گويي يادآور روزهاي حماسه وخون بودند وتداوم بخش راه آنان."

" زمستان 84 در راه است ونيك مي دانيم كه فصل پاياني سال هم زود و سريع تمام مي شود. امروز اما براي اينكه خاطره آن عزيزان ازدست رفته زودتربه صندوقچه مرمرين خاطراتمان سنجاق نشود، يكشنبه گردهم مي آييم وسوگوارشان باقي مي مانيم. جايشان سبز! "