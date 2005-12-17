به گزارش خبرنگار تئاتر "مهر"، نمايش "نيلوفرهاي آبي" به كارگرداني و نويسندگي زهرا غلامي نمايش جديدي است كه از روز يكشنبه 27 آذر در خانه نمايش اداره تئاتر روي صحنه مي‌رود. اين نمايش داستان زن و مردي است كه در هفتمين سالگرد ازدواجشان هر كدام جداگانه تصميم مي‌گيرند يكديگر را ترك كنند و به دنبال آرزوي شخصي خود بروند.

اين نمايش پنجمين كار زهرا غلامي است كه تاكنون چندين جايزه نيز در كارنامه خود ثبت كرده است. متن اين نمايشنامه نيز جزو 10 كار برگزيده نخستين جشنواره ادبيات نمايشي شناخته شده است. بازيگران آن فريبا آقاپور، علي رجايي و ... هستند و طراحي صحنه آن بر عهده ايمان شيعه است. "نيلوفرهاي آبي" به مدت دو هفته غير از روزهاي شنبه راس ساعت 18 در خانه نمايش اجرا مي‌شود.