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۲۶ آذر ۱۳۸۴، ۱۵:۰۲

40 هكتار از جنگلهاي گلستان طعمه حريق شد/ آتش سوزي همچنان ادامه دارد

40 هكتار از جنگلهاي گلستان طعمه حريق شد/ آتش سوزي همچنان ادامه دارد

از اولين ساعات بامداد امروز ، 23 نقطه از جنگلهاي استان گلستان دچار آتش سوزي شد.

مهندس صفوي رئيس ستاد حوادث و سوانح غير مترقبه استان گلستان در گفتگو با خبرنگاراجتماعي خبرگزاري "مهر" در شمال كشور، اعلام كرد: اين آتش سوزي در ساعت يك بامداد 25 آذرماه جاري آغاز شده است.

وي افزود: در همان لحظه هاي اوليه نيروهاي امدادي منابع طبيعي در محل هاي حادثه حضور يافته و توانستند تاكنون 19 نقطه از 23 نقطه آتش سوزي را مهار كنند.

رئيس ستاد حوادث و سوانح غير مترقبه استان اضافه كرد: به دليل شرايط خاص جوي از نيروهاي امدادي ارتش، سپاه و بسيج و نيروهاي بومي منطقه نيز كمك گرفته شد.

صفوي با بيا اينكه خوشبختانه اين حادثه در محل منازل مسكوني اتفاق نيفتاده ، اظهار اميدواري كرد: تا پايان امروز بتوانيم آتش سوزي را مهار كنيم.

وي علت اين حادثه را گرماي زياد، رطوبت كم ، فشار باد ، حضور مردم ، شكارچيان و دامداران در منطقه و بي احتياطي آنها دانست.

صفوي در پايان گفت: تاكنون 40 هكتار از جنگلهاي گلستان طعمه حريق شده است.

 

 

کد مطلب 266686

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