حفظ استقلال بزرگترين دستاورد دفاع مقدس بود

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، سردار سرتيپ عليرضا افشار كه پيش از خطبه هاي نماز جمعه اين هفته تهران، در جمع نمازگزاران سخن مي گفت، وحدت و انسجام داخلي، ويژگي بازدارندگي جنگ كه هنوز هم از اين مساله استفاده مي كنيم، خودكفايي در نيروهاي مسلح و رسوايي دشمنان داخلي و خارجي، بازسازي ارتش، توسعه سپاه، تثبيت هويت ديني نظام و افشاي مجامع بين المللي را از ديگر بركات دفاع مقدس دانست.

وي تاكيد كرد: رسالت ما امروز ترويج فرهنگ و حماسه هاي دفاع مقدس است. همه سازمانها و نهادها بايد دست به دست هم داده و در اين راه فعال شوند.

سردار افشار خاطرنشان كرد: اگر فرهنگ جهاد و شهادت به عنوان پايه توسعه حتي در عرصه سازندگي و توسعه سياسي قرار گيرد، ما مي توانيم به بركت اين فرهنگ مشكلات كشور را حل كنيم. به همين علت بايد بتوانيم در فرهنگ عمومي كشور به عنوان زيرساخت ، فرهنگ جهاد و شهادت را قرار بدهيم.

وي تاكيد كرد: پيروزي انقلاب اسلامي در منطقه تحول عميقي بود كه منافع اسكتبار شرق و غرب را مورد تهديد قرار داد. به ويژه آمريكا و غرب با پيروزي انقلاب اسلامي دچار شوك شدند كه از دست رفتن منافع آمريكا در ايران اسلامي بخش كوچكي از اين خسارت آنان بود.

سردار افشار اظهار داشت: فرهنگ انقلاب اسلامي با نگرشي نو به اسلام در دنياي معاصر منافع غرب را در تمامي كشورهاي اسلامي و جهان تهديد مي كرد. منافع نامشروعي كه از طريق سلطه بر كشورهاي محروم و مستضعف از طريق حكام وابسته اعمال مي شد.

وي افزود: تحول عظيم بي رنگ شدن لائيزم و غرب گرايي به عنوان مهمترين راهبرد پيشرفت و توسعه در كشورهاي اسلامي از ديگر دستاوردهاي انقلاب اسلامي است كه دشمن نمي توانست آن را تحمل كند.

رئيس بنياد حفظ آثارو نشر ارزشهاي دفاع مقدس ادامه داد: رژيم صهيونيستي نيز كه نفوذ زيادي در هيات حاكمه آمريكا داشت و دارد احساس خطر كرد و بيان كرد كه با زلزله اي كه در منطقه واقع شده حيات او در خطر نابودي است. آمريكا نيز براي جلوگيري از بسط انقلاب به سركوب كانون اين نهضت يعني ايران پرداخت. تمام تلاشهاي خود را به كار برد. ابتدا با محاصره اقتصادي و سپس ديگر راهها، اما راه به جايي نبرد.

وي ايجاد بلوا و تجزيه طلبي در شهرها و استانهاي مرزي، حمايت از جريان ترور مسئولان نظام، ايجاد شكاف سياسي در جامعه و ترتيب دادن يك كودتاي ناكام از پادگان شهيد نوژه را از اقدامات آمريكا براي شكست نهضت اسلامي ملت ايران دانست و گفت: هيچكدام از اين اقدامات نتوانست آمريكا را از مخمسه اي كه دچار شده بود نجات دهد. به ناچار حمله نظامي به كشور را مورد بررسي قرار داد. حمله مستقيم به ايران ممكن نبود زيرا باعث تحريك افكار عمومي جهان عليه آمريكا مي شد. و طولاني بودن مرزهاي كشور، وحدت و انسجام داخلي در مقابل هر نوع حمله نظامي باعث شد آمريكا از اقدام مستقيم عليه ايران خودداري كند.

آمريكا دنبال يك نيروي داخلي و يا خارجي مي گشت كه حركتي را براي ساقط كردن نظام انجام دهد.

وي تاكيد كرد: از سويي ضد انقلاب داخلي نتوانست در مقابل نيروهاي مسلح به ويژه سپاه و بسيج و مشاركت مردم و همراهي با نظام استقامت كند و نتوانست مشكل جدي را بر سر راه انقلاب ايجاد كند. براي استفاده از نيروهاي خارجي نيز بهترين گزينه براي آمريكا رژيم صدام بود. رژيمي كه داعيه رهبري اعراب را داشت. خود صدام و حزب بعث نيز دشمني با ملت ايران داشتند، و خوي تجاوز طلبي و توسعه طلبي نيز در آنها وجود داشت و ادعاهاي ارضي نيز درباره ايران داشتند كه اين بهانه اي شد كه صدام به عنوان گزينه منتخب آمريكا براي حمله نظامي عليه ايران انتخاب شود.

سردار افشار اضافه كرد: همه نوع حمايت از صدام صورت گرفت. حمايت هاي مالي چه مستقيم و چه غيرمستقيم. به طوري كه رژِيم صدام به فكر اداره داخلي كشور نبود و مايحتاج عمومي عراقي ها تامين مي شد. پيشرفته ترين سلاحهاي دنيا در اختيار عراق قرار گرفت. موشك اگزو 3 فرانسوي كه در اختيار عراقي ها قرار گرفت براي اولين بار در خليج فارس مورد استفاده قرار گرفت. آمريكا با فريب افكار عمومي دنيا كشوري را كه مورد ظلم و تجاوز قرار گرفته بود جنگ طلب معرفي مي كرد. مجامع بين المللي نيز حداكثر اجحاف را در حق ايران كردند. پس از گذشت 7 سال شوراي امنيت هيچ قطعنامه اي كه در آن لفظ جنگ بكار رفته باشد، صادر نكرده بود. اما اين تلاشها به نتيجه نرسيد و ملت ايران توانست از استقلال و شرف و آزادگي خود دفاع كند.