نتيجه بدي درمسابقات غرب آسيا كسب نكرديم // پارك تمام شرايط براي هدايت تيم ايران داراست

اميرحسيني ملي پوش واليبال ايران درگفتگو با خبرنگار" مهر" در مشهد با بيان مطلب فوق اظهارداشت: اگرچه اين دوره از رقابتها از سطح بالايي برخوردارنبود، ولي مسابقات خوبي بود و نتيجه بدست آمده توسط ايران نتيجه نامناسبي نبود، چرا كه بضاعت تركيب تيم ملي پيش ازاين نبود.

وي خاطرنشان كرد: اگركسب نتيجه دراين مسابقات براي فدراسيون مهم بود، بايد براي آينده مد نظر باشد، پس نبايد روي نتيجه بدست آمده اين چنين مانورداده شود.

حسيني با بيان اينكه تيم بسيار شتاب زده انتخاب وتمرين كرد، گفت: اكثربازيگران تيم ازآمادگي مطلوب برخوردارنبودند و اثرات خستگي دربازي آنان مشهود بود وجوانان تيم نيزنتوانستند بطورشايسته كسب امتيازكنند.

وي با بيان اينكه عدم كسب عنوان قهرماني مسابقات غرب آسيا تنها متوجه سرمربي تيم نيست، گفت: پارك مربي كاربلد و كارآيي است كه تمام شرايط براي مربيگري تيم ملي واليبال ايران را دارا مي باشد و اگردرمسابقات غرب آسيا نتوانست تيم را به مقام قهرماني برساند، تنها به علت اين بود كه ابزارهاي مناسب اين امر را دراختيارنداشت ونمي توان او را مقصرجلوه داد.