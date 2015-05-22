همکاری بین المللی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با یک دانشگاهی قبرسی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر باقر لاریجانی با پروفسور سات گونزل Suat I Gunsel رئیس دانشگاه Near East قبرس و دو تن از معاونین این دانشگاه به بحث و گفتگو پرداخت.

در این نشست که با حضور نماینده وزارت امور خارجه، قائم مقام معاون آموزشی وزارت بهداشت، روسای دانشگاه تبریز و دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد، معاون آموزشی وزارت بهداشت، توضیحاتی درمورد فعالیت های وزارت بهداشت و ظرفیت های موجود در دانشگاه های علوم پزشکی کشور ارائه کرد.

در ادامه رئیس دانشگاه Near East درباره این دانشگاه قبرسی یادآور شد: این دانشگاه با قدمت ۲۵ ساله، حدود ۲۶ هزار نفر دانشجو و ۱۸ دانشکده داشته و در رشته های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و بهداشت مشغول تربیت دانشجو است.

همچنین در این دیدار زمینه های همکاری مشترک در حوزه های تربیت دانشجو، برگزاری دوره های آموزشی (خصوصا در مقاطع مختلف تحصیلات تکمیلی)،‌ تبادل استاد و دانشجو، اجرای پروژه های پژوهشی و ... مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر گردید دانشگاه علوم پزشکی تبریز، باتوجه به نزدیکی مکانی به عنوان نماینده وزارت بهداشت زمینه های این همکاری مشترک را فراهم کند.