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۱ خرداد ۱۳۹۴، ۱۵:۲۵

همکاری بین المللی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با یک دانشگاهی قبرسی

همکاری بین المللی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با یک دانشگاهی قبرسی

معاون آموزشی وزارت بهداشت با رئیس دانشگاه Near East قبرس دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر باقر لاریجانی با پروفسور سات گونزل Suat I Gunsel رئیس دانشگاه Near East  قبرس و دو تن از معاونین این دانشگاه به بحث و گفتگو پرداخت.

در این نشست که با حضور نماینده وزارت امور خارجه، قائم مقام معاون آموزشی وزارت بهداشت، روسای دانشگاه تبریز و دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد، معاون آموزشی وزارت بهداشت، توضیحاتی درمورد فعالیت های وزارت بهداشت و ظرفیت های موجود در دانشگاه های علوم پزشکی کشور ارائه کرد.

در ادامه رئیس دانشگاه Near East  درباره این دانشگاه قبرسی یادآور شد: این دانشگاه با قدمت ۲۵ ساله، حدود ۲۶ هزار نفر دانشجو و ۱۸ دانشکده داشته و در رشته های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و بهداشت مشغول تربیت دانشجو است.

همچنین در این دیدار زمینه های همکاری مشترک در حوزه های تربیت دانشجو، برگزاری دوره های آموزشی (خصوصا در مقاطع مختلف تحصیلات تکمیلی)،‌ تبادل استاد و دانشجو، اجرای پروژه های پژوهشی و ... مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر گردید دانشگاه علوم پزشکی تبریز، باتوجه به نزدیکی مکانی به عنوان نماینده وزارت بهداشت زمینه های این همکاری مشترک را فراهم کند.

کد مطلب 2667216
زهره بال

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