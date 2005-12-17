به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، واروژ كريم مسيحي اين روزها در استوديو مون در حال تدوين "آخرين ملكه زمين" است و كار صداگذاري آن را نيز رضا نريميزاده انجام ميدهد. موسيقي "آخرين ملكه زمين" را هم علي كهنديري ميسازد و گروه سازنده با جديت تمام براي شركت در بيست و چهارمين جشنواره فيلم فجر تلاش ميكند. اين در حالي است كه سيدعليرضا سجادپور، تهيهكننده فيلم، فرم شركت در جشنواره فجر امسال را پر كرده است.
در داستان "آخرين ملكه زمين" آمده است: جواني افغاني مقيم ايران پس از چند ماه بيخبري از خانواده همسرش به قصد بازگشت به كشورش سفري طولاني را آغاز ميكند. سفر او با حمله همهجانبه و خونين امريكا به افغانستان همزمان ميشود.
عوامل توليد فيلم سينمايي "آخرين ملكه زمين" عبارتند از كارگردان: محمدرضا عرب، نويسنده فيلمنامه: محمد ترابي، مشاور كارگردان: محمدرضا هنرمند، مدير فيلمبرداري: ساعد نيكذات، صدابردار: حسين بشاش، طراح گريم: سعيد ملكان، تهيهكننده: عليرضا سجادپور، بازيگران ايراني: اصغر همت، قربان نجفي، علي آزادنيا، علا محسني، حسين طاهري و بازيگران افغان: وحيد نگاه، گلي اكبري، سيدنور آقاحسيني، عزيزالله خدري، شفق چوپان و وحيد محمدي.
"آخرين ملكه زمين" محصول سازمان توسعه سينمايي سوره است.
نظر شما