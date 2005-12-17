  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۶ آذر ۱۳۸۴، ۱۷:۰۸

"آخرين ملكه زمين" تدوين مي‌شود

تدوين فيلم سينمايي "آخرين ملكه زمين" به كارگرداني محمدرضا عرب مدتي است آغاز شده تا فيلم براي حضور در جشنواره فجر امسال آماده شود.

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، واروژ كريم مسيحي اين روزها در استوديو مون در حال تدوين "آخرين ملكه زمين" است و كار صداگذاري آن را نيز رضا نريمي‌زاده انجام مي‌دهد. موسيقي "آخرين ملكه زمين" را هم علي كهن‌ديري مي‌سازد و گروه سازنده با جديت تمام براي شركت در بيست و چهارمين جشنواره فيلم فجر تلاش مي‌كند. اين در حالي است كه سيدعليرضا سجادپور، تهيه‌كننده فيلم، فرم شركت در جشنواره فجر امسال را پر كرده است.

در داستان "آخرين ملكه زمين" آمده است: جواني افغاني مقيم ايران پس از چند ماه بي‌خبري از خانواده همسرش به قصد بازگشت به كشورش سفري طولاني را آغاز مي‌كند. سفر او با حمله همه‌جانبه و خونين امريكا به افغانستان همزمان مي‌شود.

عوامل توليد فيلم سينمايي "آخرين ملكه زمين" عبارتند از كارگردان: محمدرضا عرب، نويسنده فيلمنامه: محمد ترابي، مشاور كارگردان: محمدرضا هنرمند، مدير فيلمبرداري: ساعد نيك‌ذات، صدابردار: حسين بشاش، طراح گريم: سعيد ملكان، تهيه‌كننده: عليرضا سجادپور، بازيگران ايراني: اصغر همت، قربان نجفي، علي آزادنيا، علا محسني، حسين طاهري و بازيگران افغان: وحيد نگاه، گلي اكبري، سيدنور آقاحسيني، عزيزالله خدري، شفق چوپان و وحيد محمدي.

"آخرين ملكه زمين" محصول سازمان توسعه سينمايي سوره است.

کد مطلب 266722

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها