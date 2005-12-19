50 درصد چيني كشور در خراسان رضوي توليد خواهد شد

محمد جواد محمدي زاده در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: اكنون ظرفيت توليد محصولات و ظروف چيني در استان خراسان 15 هزار تن وحدود يك سوم توليد كشور است و صاحبان اين صنايع با هدف صادرات و حل بحران اشتغال و پويايي بازارهاي هدف با توجه به طرح توسعه صنعت خراسان درحال پيشروي هستند.

وي در ادامه با تشريح ارزشمندي توليد اين صنعت در استان افزود: ارزش توليدي اين صنعت در استان بومي شدن و بدست گرفتن بازارهاي پر فروش جهان است.

وي افزود: در اين راستا با استفاده از تكنولوژي برقي و روزآمد و قابل رقابت در سطح جهان توانسته اند با ابزار موجود دانش فني را به خدمت توليد درآورند.



