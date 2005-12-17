مساجد انگلستان در معرض باورهاي نادرست دولت قرار دارند

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، وزير كشور انگلستان طي بيانيه اي به پارلمان اين كشور گفت: اين مورد بايد دوباره مورد بررسي قرار گيرد.

وي گفت: رهبران مسلمان و افسران ارشد پليس اعتقاد دارند تقويت روابط ميان پليس و اقليت مسلمان در اين رابطه بسيار مؤثر قلمداد مي شود.

"چارلز كلارك" وزير كشور انگلستان در ماه اكتبر پيشنهاد كرد پليس بايد از قدرت تعطيلي موقف اماكن ديني كه به عنوان مركزي براي شكل دهي به افراطگريي مورد استفاده قرار مي گيرد، برخوردار شود. پس از تعطيلي موقف اگر محل مورد نظر به فعاليتهاي خود ادامه دهد با تعطيلي دائم رو به رو مي شود.

اين پيشنهاد بخشي از يك طرح 12 مرحله اي است كه به دنبال حملات هفتم ژوئيه به سيستم حمل و نقل لندن و كشته شدن 56 نفر توسط چهار بمبگذار انتحاري مطرح شد. اين در شرايطي است كه طرح مذكور از سوي اقليت مسلمان و پليس انگلستان به شدت مورد انتقاد قرار گرفت.

"راب بكلي"، سخنگوي انجمن افسران ارشد پليس مبارزه با تروريسم گفت: تصويب چنين قانوني مبني بر تعطيلي مساجد نياز به دقت و پي بردن به معناي تمام واژگان استفاده شده در اين قانون دارد.

"گراهام اسپارك" از اتحاديه تعميد دهندگان انگلستان گفت: اين اتحاديه نسبت به هر تهديدي عليه آزادي بيان واكنش نشان مي دهد.

اين پيشنهاد همچنين از سوي بسياري از اعضاي حزب كار با اين استدلال مورد انتقاد قرار گرفت كه قانوني كردن چنين طرحي منجر به افراط گرايي اقليت مسلمانان شده و آزاديهاي مدني را از آنها سلب خواهد كرد، اين امر تأثير منفي در روند امنيت كشور دارد.

"سراقبال سنكراني"، دبير كل شوراي مسلمانان انگلستان گفت: نسبت دادن "شر خشونت" به اماكن نيايش اسلام توسط دولت عبارتي بسيار آزار دهنده محسوب مي شود.

سنكراني افزود: جامعه مسلمان احساس مي كند مساجد در معرض باورهاي نادرست قرار گرفته و به عنوان محل رشد افراط گرايي در نظر گرفته مي شود.

سنكراني تأكيد كرد: انفجارهاي هفتم ژوئيه به واسطه فرهنگي صورت گرفته كه خارج از مساجد به وجود آمده است.