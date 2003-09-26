شاهرخي: براي مقابله با اردن تاكتيك خاصي داريم

به گزارش خبرنگار"مهر" همايون شاهرخي درگفت وگو با روزنامه " الراي " اردن ضمن تاكيد برآمادگي تيمش براي مقابله با تيم ملي اردن شايستگي بالا دركنار تجربه غني بازيكنانش را براي مقابله باشرايط مسابقه بويژه حضور پرشمارتماشاگران اردني موثر دانست.

شاهرخي گفت: اجراي تاكتيك خاص براي بازي برگشت و رفع نقايص خط دفاع مهمترين مسائلي بود كه درتمرينات برروي آنها تاكيد داشتيم ونگراني ازاين بابت وجود ندارد. ضمن اينكه انگيزه وآمادگي فوق العاده بدني بازيكنان به من توانايي بكارگيري شيوه هاي مختلف بازي را مي دهد .

شاهرخي درعين حال نگراني خود را از تماشاگران اردني پنهان نكرد وگفت: حضور تماشاگران اردني روحيه بالايي به بازيكنان اردن مي بخشد واشتياق آنها را براي بازي هجومي افزايش مي دهد.

وي تاكيد كرد: به دليل حمايت كامل تماشاگران ازتيم ملي اردن ضروري است كه ما ازهمان ابتدا بازي تهاجمي اردن را مهار كنيم. شاهرخي در مورد تركيب تيم ايران واحتمال حضورستاره گلزني چون علي دايي گفت: دراين بازي عمده تغييرات ما درشيوه هاي تاكتيكي اعمال خواهد شد تا برروي نام ها، ضمن اينكه حضور دايي دراين بازي مشروط به آمادگي اش درساعات پيش ازبازي است. دايي هم اكنون تمرينات اختصاصي را پس ازمصدوميتش انجام مي دهد .

مربي تيم ايران درعين حال ضمن تمجيد ازتيم اردن آن را تيمي جوان كه آينده اي درخشان پيش رودارد توصيف كرد ونقش محمود الجوهري را درمتحول كردن فوتبال ملي اردن ستود.

گفتني است: ديداربرگشت تيمهاي ملي ايران واردن تاساعاتي ديگردرورزشگاه ملك عبد الله دوم واقع درشهرامان پايتخت اردن برگزار خواهد شد.