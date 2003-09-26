مهران فقيهي : ادبيات پايداري ما نتوانست جهاني شود

مهران فقيهي ، شاعر معاصر در گفت و گو با خبرنگار ادبي " مهر " با بيان اين مطلب گفت : متاسفانه قصه نويسان و شاعران پايداري بيشتر به شعار تكيه كردند و از بيان ساير جنبه هاي جنگ ، اجتناب ورزيدند ، در حالي كه در رمانها و شعرهاي پايداري در كشورهاي ديگر، از قبول واقعيت نشانه هايي مي بينيم.

اين شاعر كه يك دفتر شعر زير چاپ دارد ، افزود : در كشور ما ، متوليان جشنواره ها و همايش هاي ادبي در زمينه پايداري ، هميشه ارگان ها و نهادهاي نظامي بوده اند ، در حالي كه مسئله اي مثل جنگ از سوي همه آحاد جامعه اداره شد ، پس ادبيات آن هم نبايد دولتي و خاص باشد و هميشه عده اي معدود متولي برگزاري اين برنامه ها شوند.

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