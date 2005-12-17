اظهارات سفير تونس در بازديد از "مهر" : تونس بر گسترش مناسبات دوجانبه با ايران عزم راسخ دارد / سخنان رئيس جمهور ايران درباره اسرائيل مورد احترام است/ دستيابي به انرژي هسته اي حق ايران است و آن را محترم مي دانيم / نيازمند تعامل فرهنگي و رسانه اي هستيم

مولدي الساكري سفير جمهوري تونس در تهران روز شنبه و در بازديد از خبرگزاري "مهر" در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" در پاسخ به سوالي در باره اظهارات اخير محمود احمدي نژاد رئيس جمهور اسلامي ايران مبني بر انتقال اسرائيل به اروپا، علي رغم فشار فراوان كشورهاي غربي و موج محكوميتها، اظهارات رئيس جمهور كشورمان را مورد احترام دانست.

وي در پاسخ به سوالي درمورد مساله صلح خاورميانه افزود : ديدگاه هاي مختلفي در مورد صلح خاورميانه در ميان غربي ها و اعراب وجود دارد كه تونس در چارچوب ديدگاه كشورهاي عربي در اجلاس بيروت حركت مي كند.

سفيرتونس درباره حق مسلم ايران در دست يابي به انرژي صلح آميز هسته اي تاكيد كرد : تونس به عنوان يكي از كشورهاي غيرمتعهد در اجلاس شوراي حكام از موضع ايران دفاع كرده و مي كنيم و اين را حق مشروع ايران در چارچوب بهره گيري از فناوري هسته اي صلح آميز مي دانيم و اميدواريم اين مساله در چارچوب گفتگوهاي ديپلماتيك حل شود.

مولدي الساكري همچنين با تاكيد بر عزم راسخ مقامات كشورش براي تقويت وگسترش روابط دوجانبه با ايران، نقش رسانه هاي دو كشور را در تقويت اين روابط و شناسايي هرچه بهتر توانمندي ها و ظرفيت هاي دو كشور مسلمان مهم ارزيابي كرد.

سفير جمهوري تونس كه امروز از بخش هاي مختلف خبرگزاري مهر و روزنامه تهران تايمز بازديد كرده بود، در گفتگو با مسئولان خبرگزاري، سطح كنوني روابط مشترك دو كشور تونس و ايران را عالي توصيف كرد.



وي تصريح كرد كه مقامات تونس بر توسعه هربيشتر روابط با جمهوري اسلامي ايران در همه سطوح تمايل دارند.

الساكري در خصوص مسائل اطلاع رساني و روابط رسانه اي ميان دو كشور گفت : ما در مناسبات فراواني بر عزم راسخ خود براي توسعه روابط ميان سفارت تونس و خبرگزاري مهر تاكيد كرده ايم.

الساكري افزود: تونس در چارچوب ديپلماسي خود اهميت خاصي به رسانه ها و توسعه روابط با رسانه هاي جمهوري اسلامي ايران در چارچوب قانوني آن مي دهد.



وي گفت: در اين چارچوب گامهايي خوبي برداشته شده است و ما از رئيس سازمان صداو سيما براي سفر به تونس دعوت كرده ايم .

الساكري خاطر نشان كرد: هدف عالي ما ايجاد شبكه رسانه اي و ارتباطاتي ميان دو كشور است تا رسانه ها و كارشناسان و متخصصان دو كشورچهره بهتري از ملتهاي دو كشور ارائه دهند .

سفير تونس گفت : ما در مناسبات رسمي و محافلي كه در دو كشور برگزار شد، اعلام كرديم، بايد زمينه اي فراهم آوريم تا مردم تونس و ايران نسبت به دستاوردهايي كه در دو كشور انجام شود، مطلع شوند و نيز اجازه ندهيم چهره منفي وعملكرد نادرست رسانه هاي غربي در رسانه هاي ما حاكم باشد، برعكس ما مي خواهيم كه رسانه هاي ما واقع گرايي را بر خلاف رسانه هاي غربي در پيش بگيرند و رسانه هاي ما بدون دخالت رسانه هاي بيگانه، مسائل خود را منتقل كنيم.



وي تاكيد كرد: مي دانيم آنچه رسانه هاي غربي از جمهوري اسلامي ايران و تونس ترسيم مي كنند، چهره واقعي اين دو كشور نيست، بلكه آنها در راستاي خدشه دار كردن چهره دو كشور و وارونه جلوه دادن حقايق گام برمي دارند، وظيفه ما است به عنوان كشورهاي اسلامي از طريق رسانه هاي خودمان حقايق را منتقل كنيم و با جديت و واقع گرايي عمل كنيم .

وي خاطر نشان كرد كه رسانه ها بايد اخلاق رسانه اي را رعايت كنند و در راستاي منافع دو كشور حركت كنند.



الساكري افزود: دستاوردهاي زيادي در دو كشورايران و تونس صورت گرفته است در تونس گامهاي مهمي در زمينه توسعه اقتصادي، فرهنگي، علمي و اجتماعي برداشته شده است،اميدواريم كه رسانه هاي دوكشوربدون سلطه رسانه هاي غرب پيشرفتهايي يكديگر را در زمينه مختلف منتقل كنند.



وي گفت : در تمام ديدارهايي كه در تونس وايران برگزار شده است، دائما بر اين نكته مهم تاكيد كرده ايم ، بايد از رسانه هاي منفي كه به منافع ما خدمت نمي كنند و برعكس به منافع ديگران خدمت مي كنند، پرهيز كنيم.



الساكري در عين حال افزود : رسانه هاي آزاد نيز به معناي مسوليت نشناسي و بي توجهي به اوضاع كشورهاي اسلامي و فشارها و تهديدهاي خارجي نيست بلكه بايد به اين مسائل اهميت دهيم و مردم را از حقايق آگاه كنيم .



وي تاكيد كرد : رهبران دو كشور اراده سياسي قدرتمندي براي توسعه روابط ميان دوجانبه دوكشور دارند ودر عمل گامهاي مهمي را براي همكاري در همه زمينه ها از جمله اقتصادي، سياسي، علمي، فرهنگي، و پارلماني برداشته ايم و به تلاشهاي خود براي توسعه روابط بدون هرگونه استثنايي ادامه مي دهيم .



الساكري خاطر نشان كرد :اميدواريم كه رسانه هاي ايران و تونس تلاشهاي رهبران دو كشور و اقدامات ديپلماتيك براي توسعه روابط دوجانبه را با واقع گرايي در اختيار مردم مسلمان دو طرف قرار دهند.



به گفته وي، در 5 سال گذشته كميته مشترك تونس و ايران به رياست وزيران امور خارجه دو كشور بدون وقفه درتماس بوده اند و اميدواريم به زودي درتهران شاهد برگزاري جلسه آن باشيم وكميته هاي متعدد متخصصي در زمينه هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي، علمي، كشاورزي، توريستي، حمل و نقل، بهداشتي كه داراي چارچوب هاي مشخصي هستند، تشكيل شده است وكميته هاي فني به طور فعال تلاش مي كنند وعزم راسخ داريم تا به اين كميته هاي پويايي وتحرك ببخشيم.



سفير تونس به مناسبات تجاري و مالي دو كشور اشاره كرد و گفت : گسترش همكاري هاي بانكي و مالي نيز از ديگر محورهايي است كه ما در راستاي آن تلاش مي كنيم وسفر دكتر ابراهيم شيباني رئيس بانك مركزي ايران به تونس در اين راستا صورت مي گيرد.



الساكري با اشاره به سطح خوب مناسبات دوجانبه در زمان دولت آقاي خاتمي تصريح كرد ما تلاش مي كنيم سطح عالي همكاري ميان دو كشور در زمان رياست آقاي احمدي نژاد نيز ادامه يابد و ديدارهاي زيادي ميان مسئولان در همه سطوح انجام شود، زيرا اين ديدارها در تحكيم و توسعه روابط دو كشور مفيد است و درخدمت منافع ملتهاي ايران وتونس خواهد بود.



سفير تونس با ابراز خرسندي از حضور درخبرگزاري مهر، تاكيد كرد ما به افزايش همكاري ميان رسانه هاي دو كشورچشم دوخته ايم.



دراين ديدار قائم مقام خبرگزاري مهر تاكيد كرد كه مهر از زمان تاسيس خود همانطوركه از نامش پيداست، به دنبال رافت اسلامي و تحقق آن در ميان جوامع اسلامي در سراسر جهان بوده است.



سعيدآلادپوش گفت : ما خلاء رسانه هايي را كه بتوانند مستقيما ميان ملتهاي مسلمان ارتباط برقرار كنند، احساس مي كرديم و به همين جهت درخبرگزاري مهر زبانهاي خارجي مختلفي راه اندازي شده است تا در راستاي گفتگوي ميان ملتها گام برداريم .

وي افزود: تونس در جايگاه خوب جغرافيايي در شمال آفريقا با جمعيت مسلمانش قراردارد و رسانه ها مي توانند در تبادل نظرات و نزديك كردن ملتهاي دو كشور ايفاي نقش كنند.



آلادپوش با اشاره به ضعف ارتباطات ميان جوامع مسلمان بر ضرورت تقويت همكاري رسانه اي براي نزديك كردن ملتهاي مسلمان تاكيد كرد.



سفير تونس نيز از پيشنهاد خود به مسئولان وزارت امورخارجه ايران براي برگزاري نشستي با حضور دست اندركاران و مسئولان رسانه اي كشورهاي عربي، شمال آفريقا و ايران به منظور تقويت روابط سه جانبه خبر داد.



وي گفت : براي همكاري چندجانبه در زمينه اطلاع رساني تلاش مي كنيم تا روابط قدرتمند ونزديكي ودائمي ميان خبرگزاريها و رسانه ها در كشورهاي اسلامي ايجاد شود تا نسبت به خطراتي كه جوامع ما را احاطه كرده است، آگاهي و هوشياري ايجاد كنيم واز طريق اطلاع رساني دقيق براي دفع اين خطرات اقدام كنيم .



سفير تونس اعزام خبرنگاران دو كشور به همراه هيئت هاي رسمي و مقامات عالي رتبه ايران و تونس براي پوشش واقعي اخبار و دستاوردها وپيشرفتهاي يكديگر را مهم خواند.

وي در ادامه گفتگو با مسئولان خبرگزاري مهر گفت : امروز فرصت مناسب و امكانات خوب در زمينه ارتباطات وجود دارد، اخيرا هم در تونس كنفرانس جامعه جهاني اطلاعات برگزار شد،رئيس جمهورزين العابدين بن علي بر ضرورت ايجاد همكاري مستقيم ميان دولتهاي جنوب جنوب(كشورهاي ما) تا از تكنولوژي پيشرفته ارتباطاتي استفاده كنند، تاكيد كرد تا از منافع وحقوق ملتهاي خود درجهاني كه به حقوق ديگران توجه نمي كنند و فقط منافع خود را در نظر مي گيرند، دفاع كنند.

سفيرتونس در ادامه گفت :همكاري دوجانبه مستقيم ميان ما در زمينه ارتباطاتي برقرار است و در حال بررسي توافقي در زمينه همكاري ارتباطات و تكنولوژي اطلاعات هستيم تا پروژه هاي مشتركي در اين زمينه انجام دهيم تا ارتباط مستقيم ميان دو كشور بدون نياز به رسانه هاي ديگر برقرار شود، ما خواهان همكاري مستقيم و مستحكم در زمينه تكنولوژي اطلاعات هستيم و در راستاي تقويت آن تلاش مي كنيم.



وي به تمايل كشورش براي همكاري در زمينه اطلاع رساني و توليدات تلويزيوني و سينمايي اشاره كرد و ابراز اميدواري كرد تا با سفر ضرغامي رئيس سازمان صدا و سيما به تونس گامهايي در زمينه همكاري مشترك جهت توليد برنامه هايي درمسائل فرهنگي، جوانان و مسائل اجتماعي دو طرف برداشته شود تا موانع پيش روي ارتباط مستقيم ميان مردم دو كشور وجود دارد، برداشته شود و نيازي به استفاده از رسانه هاي بيگانه نباشد.

وي درادامه گفت : درزمينه بانكي و مالي ،حمل و نقل هوايي، دريايي و زميني به دنبال گسترش همكاري هاي مستقيم هستيم .



دراين ديدار، قائم مقام خبرگزاري مهر با اشاره به اقدام اخير سرويس دهنده هاي آمريكايي در قطع ارتباطات اينترنتي سايتهاي ايراني و نيز جلوگيري از پخش برنامه هاي شبكه سحر، خواستار ايجاد زمينه ارتباطات مستقيم ميان كشورهاي اسلامي و بي نياز شدن از واسطه هاي خارجي شد.



سفيرتونس ابراز اميدواري كرد كه در آينده اي نزديك شاهد توسعه همكاري مستقيم ميان خبرگزاري مهر و خبرگزاري رسمي تونس باشيم تا در راستاي معرفي هر چه بهتر ملتهاي دو كشور و تقويت ارتباطات تلاش كنيم.



وي به تشكيل جمعيت دوستي ميان ايران و تونس به رياست محمود محمدي نماينده مجلس و سفير سابق ايران در تونس اشاره كرد و گفت : متقابلا جمعيت دوستي ميان دو كشور درتونس به رياست سعيد ناصر رمضان تشكيل شد.



الساكري افزود: ما بايد در زمينه گسترش روابط ملتها علاوه بر تقويت مناسبات رسمي و دولتي گام برداريم.



سفير تونس درادامه به تقويت همكاريهاي دو كشور در زمينه توريستي و گردشگري اشاره كرد و افزايش اين همكاري را درشناسايي هرچه بيشتر و بهتر دو كشور مهم خواند.



وي تصريح كرد كه ايران از بزرگترين كشورهاي توريستي و گردشگري است و مناظر زيباي طبيعي و باستاني دارد .