پرسپوليس نبايد محل ترقي يك نفر باشد

حميد استيلي هافبك با تجربه پرسپوليس دراين مورد به خبرنگار"مهر" گفت: شكست مقابل پيكان تاحدودي بازيكنان ما را ازنظر روحي درشرايط نامناسبي قرارداد امابا تمرينات منظم و با برنامه اي كه مربيان براي تيم درنظرگرفتند همه چيزبه روال عادي برگشت وما بسياراميدوارهستيم كه بتوانيم دربازي روزسه شنبه مقابل سپاهان آن باخت را جبران كنيم .

هافبك با تجربه پرسپوليس افزود: اگرما مي خواهيم دررقابتهاي اين فصل ليگ برترازمدعيان كسب عنوان قهرماني باشيم بايد بيشتر ازاينها تمرين كنيم وزحمات زيادي را متحمل شويم. ما به اين خاطردربازي مقابل پيكان تن به شكست داديم كه مربيان براي پياده كردن برنامه هايشان زمان كافي را دراختيار نداشتند، اما حالا اين فرصت به وجود آمده تا با تمرينات بيشتربه شرايط ايده ال دست پيدا كنيم.

استيلي به اتحاد وهمد لي بازيكنان پرسپوليس اشاره كرد وگفت: شرايط پرسپوليس به گونه ايست كه براي پيشرفت وموفقيت تيم همه بازيكنان بايد درخدمت تيم باشند نه اينكه تيم درخدمت يك بازيكن باشد. بازيكنان پرسپوليس بايد دست دردست هم دهند تا كل تيم به موفقيت دست پيدا كند نه اينكه تيم پله اي باشد براي ترقي برخي بازيكنان .

هافبك با تجربه پرسپوليس در پايان صحبت هايش به آخرين وضعيت اين تيم اشاره كرد وافزود: پس ازشكستي كه مقابل پيكان داشتيم مربيان برنامه هاي ويژه اي رابراي بازيكنان درنظرگرفتند. درطول هفته گذشته تمرينات منظمي را پشت سرگذاشتيم ودرحال حاضر درشرايط ايده الي قرارداريم واميدواريم روز سه شنبه بتوانيم با حمايت هواداران پرسپوليس مقابل سپاهان به يك پيروزي خوب دست پيدا كنيم.