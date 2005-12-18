مناظره روشنفكري ديني در دانشگاه صنعتي خواجه نصير برگزار مي شود

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، دكتر "صادق زيباكلام" پژوهشگر، روزنامه نگار و استاد دانشگاه و دكتر "محمد علي رامين" مشاور سازمان صدا و سيما و مدير مسوول ماهنامه امامت درباره ويژگي هاي روشنفكري ديني در جهان اسلام و انتظار مردم و نخبگان حوزه و دانشگاه از روشنفكر ديني به مناظره خواهند نشست.
اين نشست توسط دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي برگزار مي شود.
اين نشست بيست و نهم آذر ماه از ساعت 14 تا 16در دانشكده مهندسي عمران دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي واقع در خيابان وليعصر بالاتر از ميدان ونك، تقاطع بلوار ميرداماد، برگزار خواهد شد.
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