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۲۷ آذر ۱۳۸۴، ۱۲:۰۴

مناظره روشنفكري ديني در دانشگاه صنعتي خواجه نصير برگزار مي شود

مناظره اي تحت عنوان "روشنفكري ديني" به مناسبت پاسداشت سالروز وحدت حوزه و دانشگاه روز سه شنبه بيست و نهم آذر ماه در دانشكده مهندسي عمران دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي برگزار مي شود.

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، دكتر "صادق زيباكلام" پژوهشگر، روزنامه نگار و استاد دانشگاه و دكتر "محمد علي رامين" مشاور سازمان صدا و سيما و مدير مسوول ماهنامه امامت درباره ويژگي هاي روشنفكري ديني در جهان اسلام و انتظار مردم و نخبگان حوزه و دانشگاه از روشنفكر ديني به مناظره خواهند نشست.

اين نشست توسط دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي برگزار مي شود.

اين نشست بيست و نهم آذر ماه از ساعت 14 تا 16در دانشكده مهندسي عمران دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي واقع در خيابان وليعصر بالاتر از ميدان ونك، تقاطع بلوار ميرداماد، برگزار خواهد شد.

کد مطلب 266998

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