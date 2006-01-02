گروههاي موسيقي محلي امكانات ندارند

پروين بهمني، سرپرست گروه موسيقي "حاوا" و خواننده موسيقي قشقايي، در گفتگو با خبرنگار موسيقي "مهر"T با اعلام اين مطلب گفت : "موسيقي محلي و مقامي، فرهنگ و هويت يك جامعه محسوب مي‌شود. اين موسيقي بايد تقويت و حمايت شود. اما متاسفانه نهادها و سازمان‌ها به جاي پشتيباني از اين نوع موسيقي به انواع ديگر موسيقي كه هيچ تاثيري بر گسترش فرهنگ آينده اين مرز و بوم ندارد، مي پردازند."

بهمني در ادامه از برگزاري كنسرت گروه موسيقي "حاوا" در فرهنگسراي شفق خبر داد و افزود: "اين برنامه پنجشنبه اين هفته پانزدهم دي ماه ساعت 18 تا 20 در آمفي تئاتر دانشجوي فرهنگسراي شفق برگزار مي شود و در آن قطعاتي از موسيقي محلي شيراز، بويراحمد و ايل قشقايي اجرا مي‌شود."

بنا به اين گزارش قرار است بخشي از درآمد اين برنامه صرف امور خيريه شود.

وي ادامه داد: "قطعاتي چون "نمچه نمچه"، "سفر دوشته گرجستانا"، "عاشق گلده"، "هومي هلي"، "كند و تند"، آواز گرايلي، "جنگه جنگه"، "هاي هاي گل"، "بازرگان"، "اويان"، "گلم گلم"، "درنالار"، "مارالا باخ" و ... در اين كنسرت گنجانده شده است."

اين خواننده موسيقي محلي از نداشتن سالن براي تمرين گروه اظهار گله‌مندي كرد و گفت: "متاسفانه ما هنوز جايي براي تمرين موسيقي نداريم، البته اين معضل و معضلات نه براي گروه ما بلكه براي اغلب گروههاي موسيقي كه ارائه موسيقي اصيل را سرلوحه كار خود قرار داده‌اند، پيش مي‌آيد."

بهمني افزود: "سازمان‌هايي كه به من لوح پيشكسوتي (1383) در جشنواره نواحي و جايزه پژوهشگر نمونه را در جشنواره ذكر و ذاكرين (1384) دادند، براي گرفتن يك مجوز مرا امروز و فردا مي‌كنند و من بيش از آنكه ذهنم را براي تمرين موسيقي بگذارم، به دنبال مجوز و سالن هستم."