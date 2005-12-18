شدت سوء تغذيه در مناطق روستايي و حاشيه نشين ايران بيشتر است

دكتر علي كشاورز در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: بررسي ها نشان مي دهد كشورهمچنان دچار سوء تغذيه ناشي از كمبود انرژي ، پروتئين و كم خوني ناشي از فقر آهن است و با وجود اينكه مصرف نمك يد در كشور ترويج شده اما هنوز هم شاهد كمبود آن در افراد و نيز كمبود ويتامينهاي A، B2، B12 و ويتامين C به صورت فصلي هستيم.

وي اظهار داشت: در فصل تابستان سبزيجات مصرف بيشتري دارند بنابراين معمولا حداقل ويتامين C مورد نياز بدن تامين مي شود اما در فصل پاييز و زمستان با كاهش مصرف سبزيجات اين كمبود بيشتر مشاده مي شود.

استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران گفت: ايجاد ذائقه نامناسب غذايي نظير در اختيار قرار دادن چيپس و پفك براي كودكان توسط والدين ضمن افزايش وزن آنها موجب كمبود املاح و ويتامين ها در بدن كودكان شده كه اين امر در تمامي اقشار مشاهده مي شود بنابراي سوء تغذيه فقط مخصوص طبقه فقير جامعه نيست.

وي در مورد تاثير مصرف شير توسط دانش آموزان در مدارس بر كاهش ميزان كمبود مواد مغذي ناشي از سوء تغذيه در كودكان گفت: شير ماده غذايي نسبتا كامل براي تمامي گروههاي سني بوده و با توجه به اينكه مصر سرانه شير و فرآورده هاي آن در كشور 80 تا 85 ليتر در سال است در صورتي كه در كشورهاي ديگر ميزان سرانه اين ماده غذايي در سال به 480 ليتر يعني در حدود 6 برابر ايران مي رسد بنابراين طرح موجود مي تواند در كاهش سوء تغذيه مفيد واقع شود.

مدير گروه تغذيه و بيوشيمي دانشگاه علوم پزشكي تهران افزود: مصرف يك ليوان شير بيش از 10 درصد 10 ماده مغذي و 30 درصد كليسم مورد نياز را براي بدن انسان تامين مي كند بنابراين بايد اين طرح به مقاطع بالاتر يعني راهنمايي و دبيرستان نيز گسترش يابد.

وي با بيان اينكه امروزه افزايش وزن و چاقي به عنوان سوء تغذيه ناشي از دريافت نامتعادل و پرخوري بيشتر نمايان شده است، گفت: آمارها نشان مي دهد كه زنان در شهرهاي بزرگ كشور كه اغلب شاغل نيز نيستند 50 درصد نسبت به گذشته چاقتر شده اند و اين آمار در مردان 20 درصد است.