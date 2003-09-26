بوش هيچ چيزي جز جنگ و جنگ طلبي براي مردم آمريكا ارائه نكرد

به گزارش خبرگزاري مهر ،روزنامه الوطن عربستان با اشاره به سخنراني جرج بوش رييس جمهور آمريكا در اجلاس سالانه مجمع عمومي سازمان ملل متحد تاكيد كرد ، بوش تنها به خاطر جلب آراي شهروندان آمريكايي در اين مجمع سخنراني كرد .

الوطن نوشت : جرج بوش رييس جمهور آمريكا در سخنراني خود در مجمع عمومي سازمان ملل متحد بيش از آنكه براي اعضاي سازمان ملل متحد سخنراني كند براي راي دهندگان آمريكايي سخنراني كرد.

به نوشته الوطن ، بوش به خوبي مي داند در پس پرده دو حزب اصلي آمريكا و در داخل حزب جمهوريخواه چه مي گذرد و وي با تمام جزييات وريزه كاريهاي آن آشنا است .

اين روزنامه با اشاره به شكست خفت بار بوش پدر در انتخابات رياست جمهوري آمريكا به رغم پيروزي در جنگ بر ضد عراق و آزاد سازي كويت تاكيد كرد ، بوش پسر تجربه تلخ پدر خود را بعد از جنگ طوفان صحرا و انتخابات رياست جمهوري پس ازآن خوب به ياد دارد.

به نوشته الوطن ، راي دهنده آمريكايي به قهرمان آزادي كويت (بوش پدر ) به دلايل داخلي و اقتصادي راي نداد و اين در حالي بود كه وي به رغم شهرت خوبي كه در زمينه خارجي و فراخواني نظامي بين المللي و برقراري روابط بين المللي در سطح بالا كسب كرده بود، نتوانست دوستي راي دهنده آمريكايي را كسب كند ، و شكستي هولناك و حيرت آوردر مقابل كلينتون متحمل شد، آيا تاريخ بار ديگر در انتخابات سال 2004 اين بار درباره بوش پسر تكرار مي شود ، و پيروزيهاي عراق و افغانستان پسر را بر زمين خواهد زد.

روزنامه الوطن به جنگ طلبي بوش اشاره كرد و نوشت : رييس جمهور كنوني آمريكا چيزي جز جنگ و سخن از جنگ و پيامدهاي آنچه جنگ بر ضد آمريكا ناميده و انجام جنگ بر ضد عراق به بهانه نابودي سلاحهاي كشتار جمعي- كه بعدا حوادث فاش كرد كه عراق چنين سلاحي نداشته است- چيز ديگري براي ارائه به راي دهنده آمريكايي ندارد .

به نوشته الوطن ، بوش راي به تداوم درآماده باش و لشكر كشي نظامي داده است ؛ نه عراق به اين زوديها به مردم آن برمي گردد ونه جنگ بر ضد تروريسم با سقوط طالبان و پايان حكومت آنها بر افغانستان پايان يافته است ؛ جنگ بوش همچنان به اشكال گوناگون و با همراه شدن صبغه نژادي بر ضد عرب ومسلمانان در كشورهاي غربي و آمريكا و در فلسطين نيز جنگ واشغالگري(رژيم صهيونيستي ) تحت پوشش حمايتي آمريكا بر ضد ملت فلسطين همچنان ادامه دارد.

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