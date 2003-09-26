مجيد افلاكي كاپيتان تيم ملي كشورمان حذف شد

به گزارش خبرنگاراعزامي" مهر" ازآلمان محل برگزاري رقابتهاي جهاني تكواندومجيدافلاكي دردور نخست پيكارهاي وزن هفتم با قبول شكست برابر حريفي ازشيلي ازدور مسابقات حذف شد.

افلاكي دراين مبارزه نتيجه را با حساب 9 بر 7 به حريف خود واگذار كرد تا يكي از اميدهاي ما براي كسب مدال ازدور پيكارها خارج شود.

گفتني است: تا پايان رقابتهاي شب گذشته تيم تكواندوي كشورمان با كسب يك مدال طلا و دو نقره و اندوخته 31 امتياز درجاي نخست پيكارهاي تكواندوي قهرماني جهان قرار دارد. پس ازتيم كشورمان تيم كره جنوبي با يك نقره و يك برنز وكسب 23 امتيازدرجاي دوم قرار دارد.