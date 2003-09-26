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۴ مهر ۱۳۸۲، ۱۶:۰۷

رقابتهاي تكواندو قهرماني جهان (8)

مجيد افلاكي كاپيتان تيم ملي كشورمان حذف شد

مجيد افلاكي كاپيتان تيم ملي كشورمان حذف شد

كاپيتان تيم ملي تكواندو كشورمان باقبول شكست برابر حريفي از شيلي از دور رقابتهاي تكواندو قهرماني جهان حذف شد.

به گزارش خبرنگاراعزامي" مهر" ازآلمان محل برگزاري رقابتهاي جهاني تكواندومجيدافلاكي دردور نخست پيكارهاي وزن هفتم با قبول شكست برابر حريفي ازشيلي ازدور مسابقات حذف شد.

افلاكي دراين مبارزه نتيجه را با حساب 9 بر 7 به حريف خود واگذار كرد تا يكي از اميدهاي ما براي كسب مدال ازدور پيكارها خارج شود.

گفتني است: تا پايان رقابتهاي شب گذشته تيم تكواندوي كشورمان با كسب يك مدال طلا و دو نقره و اندوخته 31 امتياز درجاي نخست پيكارهاي تكواندوي قهرماني جهان قرار دارد. پس ازتيم كشورمان تيم كره جنوبي با يك نقره و يك برنز وكسب 23 امتيازدرجاي دوم قرار دارد.

کد مطلب 26715

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