به گزارش خبرگزاري " مهر" ناصر باكيده سرپرست توليد انجمن سينماي جوانان در گفت و گو با ستاد خبري بيستمين جشنواره فيلم كوتاه تهران با بيان اين مطلب گفت : " جشنواره فيلم كوتاه تهران به عنوان معتبرترين جشنواره داخلي مي تواند در روند توليد فيلم كوتاه جريان ساز باشد ؛ اين تاثير را مي توان از روند روبه رشد توليدات در سال هاي اخير دريافت . "

وي در ادامه در ارتباط با بازتاب شرايط اجتماعي در آثار فيلمسازان كوتاه گفت :" بازتاب شرايط امروز را كمتر مي توان در آثار فيلمسازان مشاهده كرد ! در ميان آثار رسيده به جشنواره فقط عده كمي از فيلمسازان به معضلات اجتماعي پرداخته بودند . توجه فيلمسازان به شرايط اجتماعي مي تواند ساخت فيلم هاي كوتاه متنوعي را سبب ساز شود ."

باكيده در پايان درباره بروز استعداد هاي جديد در ميان فيلمسازان جوان گفت :"ما در مركز گسترش سينماي مستند و تجربي و انجمن سينماي جوانان خوش بين هستيم كه با پيگيري و حمايت از جوانان فعال در اين عرصه نسل چهارم فيلمسازان جوان را معرفي كنيم ."

کد مطلب 26717