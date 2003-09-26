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۴ مهر ۱۳۸۲، ۱۷:۵۷

سرپرست توليد انجمن سينماي جوانان ايران :

بازتاب شرايط امروز را كمتر مي توان در آثار فيلمسازان مشاهده كرد

بازتاب شرايط امروز را كمتر مي توان در آثار فيلمسازان مشاهده كرد

جشنواره فيلم كوتاه تهران محلي براي ارزيابي كمي و كيفي جريانات سينمايي در حوزه فيلم كوتاه كشور است .

به گزارش خبرگزاري " مهر"  ناصر باكيده سرپرست توليد  انجمن سينماي جوانان در گفت و گو با ستاد خبري بيستمين جشنواره فيلم كوتاه تهران با بيان اين مطلب گفت : " جشنواره فيلم كوتاه تهران به عنوان معتبرترين جشنواره داخلي مي تواند در روند توليد فيلم كوتاه جريان ساز باشد ؛ اين تاثير را مي توان از روند روبه رشد توليدات در سال هاي اخير دريافت . "
وي در ادامه در ارتباط با بازتاب شرايط اجتماعي در آثار فيلمسازان كوتاه گفت :" بازتاب شرايط امروز را كمتر مي توان در آثار  فيلمسازان مشاهده كرد ! در ميان آثار رسيده به جشنواره فقط عده كمي از فيلمسازان به معضلات اجتماعي پرداخته بودند . توجه فيلمسازان به شرايط اجتماعي مي تواند ساخت فيلم هاي كوتاه  متنوعي را سبب ساز شود ."
باكيده در پايان درباره بروز استعداد هاي جديد در ميان فيلمسازان جوان گفت :"ما در مركز گسترش سينماي مستند و تجربي و انجمن سينماي جوانان خوش بين هستيم كه با پيگيري و حمايت از جوانان فعال در اين عرصه نسل چهارم فيلمسازان جوان را معرفي كنيم ."
کد مطلب 26717

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