مذاكرات چهارجانبه آمريكا، روسيه، اتحاديه اروپا و سازمان ملل

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از پايگاه اينترنتي صداي آمريكا، قرار است "كالين پاول" وزير امور خارجه آمريكا روز جمعه با روسيه، اتحاديه اروپا و سازمان ملل در قالب هيئتي چهار جانبه درباره خاور ميانه و چگونگي پيشبرد طرح صلح رژيم صهيونيستي و فلسطين ، موسوم به نقشه راه گفتگو كند.

اجراي نقشه راه از آخرين ديدار ماه گذشته اين هيئت چهار جانبه در اردن مسكوت مانده اما پاول معتقد است با حضور "احمد قريع" نخست وزير جديد تشكيلات خودگردان فلسطين اين طرح به مرحله اجرا نزديك تر خواهد شد.

پاول گفت:"ما هنوز به شدت به نقشه راه و قابل اجرا بودن آن معتقديم.اما منتظر فلسطين هستيم تا دولت جديد خود را تشكيل دهد."

يكي از منابع ارشد رسمي امريكا گفت پاول اميدوار است هم پيمانانش در هيئت چهار جانبه صلح خاورميانه بتوانند فلسطين را به اجراي نقشه راه فرا خوانند و به فلسطينيان بقبولانند كه قدرت را به طور كامل به نخست وزير جديد بسپارند تا وي به مبارزه با تروريسم اقدام كند.

