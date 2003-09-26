صنعت گردشگري مي تواند به رفع فقر از جهان كمك كند

به گزارش " مهر " از ستاد برگزاري مراسم روز جهاني جهانگردي ، " فرانچسكو فرانجيالي " در بيانيه خود گردشگري را به عنوان يكي از بخشهاي عمده اقتصاد خدماتي دانسته كه در رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي كشورها مؤثر است . متن اين بيانه به اين شرح است:

در دنياي به ظاهر ثروتمند كنوني ، فقر زندگي چهار ميليارد تن در سراسر جهان را تحت تأثير قرار مي دهد كه از آن ميان دو ميليارد تن در آمد روزانه كمتر از يك دلار دارند.

با توجه به اين رقم تكان دهنده دربيانيه" هزاره سازمان ملل " فقر زاديي يكي از مهمترين چالش هاي بين المللي در قرن بيست و يكم عنوان شده است .

چهاردهمين مجمع عمومي ما با انتخاب فقر زدايي و اشتغال زايي و هماهنگي اجتماعي به عنوان موضوع روز جهاني جهانگردي در سال 2003 قاطعانه تمايل خود را به حمايت كامل يكي از جزئيات كليدي مطرح شده در " اهداف سازمان ملل براي توسعه هزاره " اعلام مي كند و در عين حال نقش بنيادي گردشگري را به عنوان ابزاري مثبت براي كاهش فقر ، ايجاد فرصت هاي شغلي و كمك به هماهنگي اجتماعي به رسميت مي شناسد. گردشگري كه از بخش هاي عمده اقتصادي خدماتي است اكنون به شكل فزاينده به توسعه اقتصادي و اجتماعي كمك مي كند و كشورهاي ميزبان جوامع محلي را به واسطه ايجاد مشاغل مستقيم و غير مستقيم قادر مي سازد به مبارزه با بيكاري بپردازد.

گردشگري همچنين مي تواند به شكلي چشمگير به توسعه روستايي كمك مي كند ، به ويژه در مناطق روستايي عقب مانده كه در معرض تهديد كاهش فعاليت هاي كشاورزي سنتي قرار دارند . و دقيقا در مناطق روستايي در حال توسعه است كه اغلب فقرا زندگي مي كنند.

در همين چارچوب است كه در جلسه سال گذشته مجمع جهاني توسعه پايدار در ژوهانسبورگ آفريقاي جنوبي از سازمان جهاني توريسم خواسته شد تا نقشي فعال در توسعه پايدار گردشگري ايفا كند تا منافع گردشگري براي جمعيت كشورهاي ميزبان افزايش يابد . اين نقش بنيادي به زودي تقو يت خواهد شد ، چراكه سازمان جهاني جهانگردي به يكي از آژانس هاي سازمان ملل تبديل خواهد شد .

به اين ترتيب سازمان جهاني جهانگردي با كنفرانس سازمان ملل براي تجارت و توسعه با ديگر آژانس هاي چند جانبه متحد خواهد شد تا سياست ها و پروژه هايي را براي گردشگري به مرحله اجرا بگذارند كه به كشورهاي در حال توسعه و مخصوصا كشورهاي كمتر توسعه يافته كمك شاياني بكنند.

پس از گذشت سالي سرشار از كشمكش هاي سياسي ،مصائب محيطي و طبيعي ، در گيرهاي بين المللي و بيماريهاي نو ظهور كه بر گردشگري تأثير فراواني گذاشتند ، اكنون بيش از پيش اطمينان داريم كه گردشگري قابليت كمك به رفع برخي از عوامل اصلي اين مسايل به ويژه فقر را دارد.

اكنون ما تمامي عوامل دخيل در گردشگري ،به ويژه مديران گردشگري كشور ها و بخش خصوصي ، را به تقويت فعاليت هايشان با تمركز بر كاهش فقر دعوت مي كنيم.